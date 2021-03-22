Коронавирус в мире: Германию и Польшу накрывает третья волна

Германия: карантин, вероятно, продолжится в апреле

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена оставить в силе строгие карантинные меры в стране по меньшей мере до 18 апреля. Согласно проекту постановления, текст которого видели журналисты агентств Франс пресс и Рейтер, ограничения планируется сохранить в течение апреля. Ожидается, что документ будет одобрен после встречи глав всех земель ФРГ в понедельник.

Во время предыдущей встречи, состоявшейся в марте, руководители земель одобрили осторожное ослабление карантина, несмотря на возражения Меркель, предупреждавшей об опасности распространения новых штаммов Covid-19. Однако число новых случаев коронавируса в Германии начало резко увеличиваться и в стране заговорили о третьей волне пандемии.

В субботу Институт Роберта Коха сообщил о 16 033 новых диагнозах за день - это на 3 359 больше, чем неделю назад. В воскресенье число заболевших на 100 тысяч населения ФРГ достигло 103,9. Как отмечают эксперты института, если этот показатель превышает отметку в 100 диагнозов на каждые 100 тыс. жителей, отделения реанимации перестают справляться с нагрузкой.

Карантин в Германии был введен в декабре прошлого года, таким образом, если его очередное продление будет одобрено, ограничения в стране будут действовать уже в течение пяти месяцев.

По информации Рейтер, Германия также рассматривает возможность обязательного карантина для всех въезжающих в страну из-за рубежа. В субботу Меркель призвала сограждан не ездить в другие страны во время грядущих пасхальных каникул.

Польша: число новых случаев выросло почти на треть за неделю



Третья волна коронавируса набирает силу и в Польше. В воскресенье в стране зарегистрировали 21 849 новых случаев Covid-19, что на 27% превышает суточное число новых диагнозов неделю назад.

В воскресенье министерство здравоохранения сообщило, что в течение дня было зафиксировано 140 смертей от коронавируса. Его глава Адам Недзельский подчеркнул, что 80% всех новых случаев Covid-19 вызваны новым штаммом, впервые появившимся в Британии осенью.

Уже более 70% мест в больницах страны заняты, а число пациентов на аппаратах ИВЛ сейчас самое высокое с начала пандемии. В Польше снова начинают работать полевые госпитали, которые должны предоставить восемь тысяч дополнительных коек.

Сейчас в Польше вакцинировано около 13% населения: медработники распространили около 5 млн доз вакцин.

В субботу в стране начал действовать новый частичный локдаун. До 9 апреля закрылись торговые центры, гостиницы, учреждения спорта и культуры. Школьники из начальных классов вернулись на онлайн-обучение (старшеклассники учатся из дома большую часть года).

Общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в Польше составило более 2 млн, 49,3 тыс. человек за время пандемии скончались.

Танзания: тысячи людей на похоронах президента, отрицавшего Covid-19



Тысячи жителей Танзании присоединились к траурной процессии на похоронах президента Танзании Джона Магуфули, который был известен скептическим отношением к пандемии коронавируса. Официальной причиной его смерти называют сердечную недостаточность, но оппозиция утверждает, что он болел ковидом. До смерти президент не показывался на людях несколько недель.

Участники церемонии прощания с покойным лидером не соблюдали социальную дистанцию, маски были только на незначительном числе людей.

Гроб, завернутый в национальный флаг, выставили на стадионе "Ухуру" в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе. Траурную процессию вела новый президент страны, Самия Судуху Хассан, которая вступила в должность в пятницу.

61-летний экс-глава государства скончался в среду.

Магуфули сначала утверждал, что в Танзинии нет Covid-19, затем - что она победила коронавирус благодаря молитвам. В феврале Магуфули признал, что Covid-19 в стране действительно присутствует после того, как от заболевания скончались несколько высокопоставленных политиков.