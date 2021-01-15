Эти и другие новости о ситуации с пандемией коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились Covid-19 более 23 млн человек, умерли почти 2 млн. Более 51 млн пациентов с начала пандемии выздоровели.

Ватикан сообщил, что нынешний 84-летний папа римский Франциск и его предшественник, 93-летний Бенедикт XVI получили первую дозу вакцины. Ранее Франциск говорил, что считает согласие на прививку морально-этическим долгом каждого человека, а противников вакцинации - людьми, живущими в самоубийственном отрицании действительности.

Эксперты ВОЗ наконец добрались до Уханя



В китайский город Ухань, где началась пандемия Covid-19, прибыла группа из 10 экспертов ВОЗ для выяснения обстоятельств происхождения вируса. Согласование условий работы экспертов между ВОЗ и Пекином заняло несколько месяцев.

Прежде всего ученые намерены собрать данные у сотрудников исследовательских институтов, персонала больниц и торговцев продовольственного рынка, на котором, как считается, и произошла первая вспышка. Они также изучат образцы биоматериалов, собранные у пациентов в разное время. Но сначала им предстоит провести две недели в карантине.

Приезд группы ВОЗ совпал с новыми вспышками заболевания на севере Китая. С начала этой недели локдаун последовательно был объявлен в нескольких областях страны с общим населением более 50 млн. человек. Также в четверг пришло сообщение о первой за восемь месяцев смерти от Covid-19: в провинции Хэбэй скончалась женщина.

Ухань пока живет относительно нормально, и ученые надеются, что их работе ничто не помешает.

Китай не отрицает, что первые случаи заболевания были выявлены именно в Ухане, но заявляет, что вирус мог появиться и в другом месте. По словам главы группы экспертов ВОЗ Питера Бена Эмбарека, ученым предстоит длинный путь к пониманию, что же на самом деле произошло. "Не думаю, что после этой первой миссии мы получим четкие ответы на все вопросы, но это уже начало пути к цели", - сказал он в интервью агентству Франс пресс.

Британия: полицейские патрули и прививки в аптеках





В Британии с четверга к кампании по вакцинации населения присоединяются аптеки: прививки уже начали делать первые шесть аптек. Прежде всего вакцину предложат представителям приоритетных групп - пожилым людям, жителям интернатов закрытого типа, сотрудникам экстренных служб и медработникам.

С конца декабря первую дозу вакцины получили около 3 млн человек по всей стране, но власти считают, что кампания продвигается медленно. Первоначальный план подразумевал, что к середине февраля вакцинацию пройдут 15 млн человек из приоритетных групп, однако пока эта цель выглядит труднодостижимой. Маленькие несетевые аптеки говорят, что тоже готовы взять на себя часть работы.

Эпидемиологическая ситуация в Британии - худшая в Европе. За прошедшие сутки здесь умерло самое большое число больных за все время пандемии - 1564 человека. Страна находится в локдауне. В Лондоне и других крупных городах активнее начали работать полицейские патрули, которые следят за соблюдением карантина, прохожих-нарушителей штрафуют все чаще.

Иммунитет после Сovid-19 - минимум пять месяцев





Исследования, проведенные британской организацией по изучению общественного здоровья, показали, что у людей, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется по меньшей мере на протяжении пяти месяцев. При этом вероятность повторного заражения на 83% ниже, чем риск заболеть впервые.

Впрочем, точный период времени, в течение которого организм человека, сохраняет иммунитет, остается неустановленным.

В исследовании, которое проводилось с июня по ноябрь прошлого года, отслеживались данные 6614 сотрудников британской системы здравоохранения, заболевших коронавирусом. Из этого числа пациентов повторное заражение было отмечено только у 44-х.

Ученые подчеркивают, что, хотя подобная статистика и выглядит обнадеживающе, заболевший повторно может быть так же заразен, как и заболевший в первый раз. "Если вы думаете, что уже перенесли заболевание и теперь защищены, это значит, что вероятность развития тяжелой болезни у вас очень невелика, - объясняет одна из авторов исследования Сьюзан Хопкинс. - Но все равно существует риск, что вы получите инфекцию и передадите ее другим".

Власти Британии обращают внимание, что на фоне этих выводов оставаться дома должны абсолютно все. У переболевших Covid-19 не должно быть иллюзий, что они сами вне опасности и не могут представлять угрозу для окружающих.

Тем более, что присутствие иммунитета в течение пяти месяцев означает, что люди, которые перенесли Covid-19 во время первой волны пандемии весной прошлого года, сейчас могут быть снова подвержены риску.

В Австралии сомневаются в эффективности Оксфордской вакцины





Группа австралийских ученых призывает правительство пересмотреть стратегию иммунизации, поскольку, по их мнению, вакцина производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca недостаточно эффективна, чтобы создать эффект стадного иммунитета.

Сразу несколько специалистов в области иммунологии, а также представители оппозиционной лейбористской партии заявили, что будут добиваться дополнительных закупок вакцин от BioNTech/Pfizer и Moderna, которые в ходе испытаний продемонстрировали более высокую эффективность. Некоторые эксперты в области здравоохранения даже выступают за то, чтобы в следующем месяце приостановить вакцинацию при помощи препарата AstraZeneca. Однако это предложение было отклонено властями в Канберре.

По словам президента Австралийской медицинской ассоциации (АМА) Эндрю Миллера, пока нет дополнительных подтверждений тому, что вакцина AstraZeneca по эффективности соответствует другим, сохраняется риск, что стадный иммунитет достигнут не будет. Миллер призывает подождать с применением препарата и предупреждает: "В противном случае мы получим хорошую вакцину для состоятельных, и не такую хорошую - для бедных".

Он объясняет, что поскольку Австралия, в отличие от США и Великобритании, держит ситуацию с пандемией под контролем, она может себе позволить повременить, чтобы оправдать надежды общества и обеспечить страну самой лучшей вакциной.

Однако власти Австралии продолжают настаивать на том, что препарат производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca обеспечит жизненно необходимую защиту от вируса, и не намерены отступать от своих планов. "Вакцина AstraZeneca эффективна, безопасна и высококачественна", - настаивает главный санитарный врач Австралии Пол Келли. Австралия купила 54 млн доз вакцины AstraZeneca.

Доверие к этому препарату было немного подорвано, когда выяснилось, что в ходе испытаний была допущена ошибка: часть волонтеров получила не две одинаковые дозы, как предполагал протокол, а полторы - и именно у них прививка оказалась, по предварительным данным, более эффективной. Предусмотренные протоколом две дозы обеспечивают защиту на уровне 62% - что значительно ниже, чем заявленная эффективность препаратов Pfizer и Moderna (свыше 90%).

МВД Франции сделали выговор из-за дронов





Ведомство, следящее за неприкосновенностью личных данных жителей Франции, выразило протест в связи с тем, что министерство внутренних дел страны использует дроны для слежения за тем, как соблюдается режим карантина.

Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) назвала такие действия МВД вторжением в частную жизнь, а само использование дронов в подобных целях - незаконным, так как по фотографиям с дронов легко устанавливается личность попавших на снимок.

CNIL начало расследовать действия полиции еще в мае прошлого года. Ее эксперты установили, что МВД не скрывало лица людей, которые попали в кадр при съемке с дронов, что является нарушением французских законов о защите частных данных. Французские правоохранительные органы заявили, что уважают решение CNIL и будут его выполнять.

Франция - одна из самых пострадавших от пандемии европейских стран: здесь почти 2,9 млн заболевших и 69,1 тыс. умерших (данные Университета Джонса Хопкинса).

За минувший год власти вводили разные меры по борьбе с эпидемией - от общенациональных до локальных локдаунов, штрафы и спецразрешения на выход из дома. Закрыты горнолыжные курорты. В настоящий момент по всей стране действует комендантский час, но накануне научные советники правительства Франции заявили, что никакие ограничения пока не дали желаемых результатов, и карантинные меры необходимо ужесточить еще больше.

Энди Маррей заболел в день вылета на турнир





Участие британца Энди Маррея в австралийском турнире Большого шлема под вопросом после того, как за несколько часов до вылета в Мельбурн его тест на коронавирус оказался положительным. Теннисист чувствует себя хорошо, но вынужден самоизолироваться у себя дома в Шотландии.

Он надеется, что все же успеет к началу турнира, который в этом году из-за пандемии начнется на три недели позже обычного - 8 февраля.

Если Маррей будет допущен к соревнованиям, то прилетит в Австралию впритык к их началу и останется без необходимого периода акклиматизации, но его это не смущает. Маррей считает, что после затяжной череды травм и длительного восстановления он набрал оптимальную физическую форму и впервые за два года готов к участию в одиночном разряде турнира Большого шлема.

Энди Маррей ни разу не выигрывал Открытый чемпионат Австралии, но пять раз играл в финале. В копилке 33-летнего британца три победы на турнирах Большого шлема: дважды на Уимблдонском турнире и один раз - на Открытом чемпионате США.