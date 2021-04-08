Коронавирус в мире: Covid-19 приводит к психическим расстройствам, в Бразилии — рекордная смертность

Пандемия привела к дефициту одного из самых популярных продуктов в США — томатного кетчупа. Это связывают с резко возросшим из-за пандемии спросом на классический американский фастфуд, в котором обязательно используется кетчуп.

Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией Covid-19 в мире — в обзоре Би-би-си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели 132.5 млн чловек, умерли более 2,8 млн.

Самая тревожная эпидемиологическая ситуация в мире наблюдается сейчас в Бразилии, где за последние сутки умерло более 4 тыс. человек. Это рекордное число за все время пандемии.

Медики рассказывают, что во многих больницах люди умирают, не дождавшись помощи. Перонал не справляется, также не хватает мест.

Общее число жертв Covid-19 в стране почти достигло 337 тысяч, это второе место в мире после США.

Однако президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает выступать против введения локдауна и любых других мер по сдерживанию вируса.

По его мнению, урон, который будет нанесен экономике, отразится на стране гораздо хуже, чем потери от пандемии.

Болсонару также пытается отменить ограничительные меры, веденные в ряде штатов местными властями.

В Британии со среды начинают применять вакцину американского производителя Moderna. Это третий препарат, которым будут прививать британцев наряду с AstraZeneca и Pfizer.

Первые дозы Moderna получили сегодня некоторые жители Уэльса. Кампания по вакцинации в Британии проходит гораздо быстрее и эффективнее, чем в континентальной Европе.

Первую дозу препарата получили более половины 66-миллионного населения страны, полную вакцинацию прошли почти 6 млн человек.

США против вакцинных паспортов



Белый дом исключил возможность обязательного введения в повседневную жизнь вакцинных паспортов, заявив, что частная жизнь, и права американцев должны быть защищены.

Подобная практика обсуждается во многих странах мира, а кое-где, в Израиле, например, уже широко применяется. Многие правительства считают, что это самый быстрый путь к нормализации жизни.

Противники вакцинных паспортов называют их дискриминацией, вторжением в частную жизнь и нарушением медицинской тайны.

Власти США заявили, что не поддержат систему, обязывающую граждан носить с собой подобный документ. На брифинге для прессы предствитель Белого дома Джен Псаки сказала, что на федеральном уровне не будет никаких баз данных или документов, которые потенциально могут быть использованы против определенной категории людей.

США — самая пострадавшая от пандемии страна, там почти 31 млн заболевших и 556,5 тыс. умерших. Некоторые штаты уже давно отказываются от ограничительных мер, которые серьезно отражаются на экономике.

Связь между Covid-19 и нарушениями психики



В ходе исследований, проведенных с участием 230 человек, перенесших Covid-19, установлено, что в течение шести месяцев после болезни каждый третий из них начал испытывать симптомы нарушения работы мозга или психического расстройства.

Основываясь на этих данных, ученые из Оксфордского университета предупреждают, что пандемия может повлечь за собой волну неврологических проблем у всего населения Земли.

Всего исследователями были выявлены 14 различных нарушений, самые распространенные из которых — депрессия, тревожность и резкие перепады настроения. Реже встречались случаи постковидных инсультов (у 7% тяжело переболевших) и ранних признаков деменции (2%), но эти проявления, говорят ученые, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

При этом они пока не могут объяснить, как именно коронавирус влияет на нервную систему человека.

Исследование проведено совместно британскими и американскими специалистами. Большинство добровольцев, принявших в нем участие, — пациенты из США.

Это уже не первые изыскания такого рода. В прошлом году эта же группа ученых пришла к выводу, что психические проблемы вскоре после Covid-19 начинают испытывать примерно 20% переболевших. Согласно новым данным, расстройствам подвержены 34%.

По словам авторов исследования, результаты которого опубликованы в престижном научном издании Lancet, это очень тревожная динамика.

Выявленная проблема требует немедленного более глубокого изучения и принятия мер. Коронавирус больше нельзя считать исключительно респираторной инфекцией, говорят ученые.