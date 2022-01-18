Коронавирус в мире: безработица и нехватка работников, новые правила в Китае и штрафы для пожилых греков

Китай призывает граждан не покупать товары за границей

В Китае число новых случаев заболевания коронавирусом достигло двухлетнего максимума, и власти призывают людей не импортировать товары из-за границы.

Сотрудники Пекинского центра по контролю за заболеваниями пришли к выводу, что одна из жительниц города заразилась вариантом "Омикрон", вскрыв посылку.

Официальные лица также предупредили, что ковид может путешествовать между государствами при импорте замороженных продуктов. Однако многие ученые подвергают сомнению эту теорию.

Женщина в Пекине дала положительный результат на вариант "Омикрон" несмотря на то, что в последнее время не покидала город. Пока что она единственная жительница города, у которой найден этот высоко заразный вариант Covid-19.

По словам чиновников центра, следы вируса были обнаружены в посылках, прибывающих из других стран.

Прибывшие из-за пределов Китая посылки предлагается вскрывать на улице, в перчатках и немедленно избавляться от упаковки.

Новые правила поездок



В понедельник в Китае начался сезон праздничных новогодних путешествий — по лунному календарю Новый год наступает 1 февраля. В это время по стране обычно путешествуют сотни миллионов человек.

Несколько китайских городов подняли уровень ковидной угрозы в связи с распространением Covid-19: путешествующим требуется сообщать о поездках за несколько дней до прибытия.

В минувшие выходные Пекин и Шэньчжэнь обнаружили по одному случаю заболевания "Омикроном".

Несмотря на высокий уровень вакцинации — более 86%, — Китай по-прежнему придерживается политики "ноль зараженных", немедленно вводя строгие карантины в местах, где появляется вирус. Эта стратегия приобрела особую актуальность в преддверии зимних Олимпийских игр, которые начнутся в Пекине и соседней провинции Хэбэй 4 февраля.

В понедельник Китай отменил планы по продаже билетов на зимние Олимпийские игры в Пекине. Наблюдать за соревнованиями будет позволено только по приглашению.

Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, Китай сообщил о 163 местных инфекциях с подтвержденными симптомами в воскресенье, по сравнению с 65 днем ранее.

В Европу вновь пришел грипп



В прошлом году заболеваемость гриппом в Европе была очень низкой, однако этой зимой он вернулся в Европу, причем быстрее, чем ожидалось. Это вызвало опасения по поводу "твиндемии" — совпавших по времени пандемий ковида и гриппа.

По данным ЕС, ношение масок, социальное дистанцирование и самоизоляция из-за Covid-19 прошлой зимой не дали распространиться вирусу гриппа, ежегодно убивающему около 650 тыс. человек по всему миру.

Однако по мере вакцинации власти ослабляют ограничения — и это способствует распространению гриппа.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что с середины декабря вирусы гриппа циркулируют в Европе быстрее, чем ожидалось.

Главный эксперт Европейского центр профилактики и контроля заболеваний по гриппу Паси Пенттинен считает, что европейцев может ожидать необычно долгий сезон гриппа, который может растянуться до лета.

По его словам, отмена ограничительных мер весной может продлить циркуляцию гриппа и после мая, когда сезон гриппа в Европе обычно заканчивается.

Согласно данным минздрава Франции, три региона страны, в том числе Париж, уже столкнулись с эпидемией гриппа. Другие находятся в предэпидемической фазе.

Усложняет ситуацию то, что доминирующим штаммом гриппа, циркулирующим в этом году, является H3 вируса А, который обычно вызывает самые тяжелые случаи среди пожилых людей.

"Ковид" бьет по занятости



Covid-19 продолжает сильно сказываться на рабочих местах во всем мире, заявила в понедельник Организация Объединенных Наций, предупредив, что на восстановление уровня занятости могут уйти годы.

В новом исследовании Международная организация труда ООН пересмотрела свой предыдущий прогноз о том, что мировой рынок труда почти полностью восстановится после пандемии уже в этом году.

"Глобальные рынки труда восстанавливаются после кризиса гораздо медленнее, чем мы ожидали ранее, — заявил журналистам глава МОТ Гай Райдер. — Мы уже видим потенциально долговременный ущерб рынкам труда, наряду с ростом бедности и неравенства".

В отчете прогнозируется, что количество трудодней в мире сократится на два процента по сравнению с 2019 годом, что эквивалентно сокращению примерно 52 млн рабочих мест.

В то же время официальный уровень безработицы в мире остается значительно выше, чем до начала пандемии.

Ожидается, что в этом году 5,9% работников во всем мире, или около 207 млн человек, будут официально зарегистрированы как безработные. Это меньше показателей двух предыдущих лет, но больше, чем 186 млн в 2019 году.

В отчете МОТ говорится, что глобальный уровень безработицы, по прогнозам, останется выше докризисного уровня 5,4%, по крайней мере, до 2023 года.

Общее же влияние на занятость значительно больше, чем предполагают эти цифры, поскольку многие люди вообще перестали работать.

В отчете также указывается, что различия в доступе к вакцине и мерах по восстановлению экономики означают, что кризис по-разному влияет на разные группы работников и на разные страны.

Рынки труда в странах с более высоким уровнем дохода восстанавливаются быстрее, хотя некоторые из них теперь начинают сталкиваться с проблемами, связанными с нехваткой рабочей силы, сказал Райдер.

Среди этих стран — Великобритания, где ощущает нехватка кадров в некоторых отраслях, и где из-за дефицита рабочей силы компании вынуждены резко поднимать зарплаты для новых работников.

Джокович может пропустить и турнир во Франции



Новаку Джоковичу могут запретить играть на Открытом чемпионате Франции по теннису. Министерство спорта заявило в понедельник, что никаких исключений из нового французского закона о вакцинации не будет.

Накануне первую ракетку мира депортировали из Австралии перед первым турниром Большого шлема в этом году.

Французский закон о вакцинных паспортах, одобренный парламентом в воскресенье, требует от людей наличия сертификата о вакцинации для посещения общественных мест, таких как рестораны, кафе, кинотеатры и поезда дальнего следования.

В министерстве разъяснили, что новое законодательство будет относиться в том числе и к зрителям, и к профессиональным спортсменам.

"Ролан Гаррос" состоится в мае. Ситуация может измениться в ближайшее время, и мы надеемся, что она будет более благоприятной. Так что посмотрим, но исключений не будет," — заявили в министерстве.

Непривитых пожилых греков начинают штрафовать



Греки в возрасте шестидесяти лет и старше, не привитые от коронавируса, с понедельника рискуют ежемесячно получать штраф в 100 евро.

Правительство Греции заявило, что эти штрафы не будут вычитаться из пенсий или зарплат. От взысканий также освобождаются люди, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским показаниям.

Собранные таким образом деньги пойдут на поддержку системы здравоохранения.

В Греции полностью вакцинированы две трети населения, что немного ниже среднего показателя по Европейскому союзу.