Основные события вокруг пандемии коронавируса — в нашем обзоре.

Антирекорды в Индии



В понедельник в Индии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19 — более 103 тыс. заболевших за 24 часа.

В больницах по всей стране не хватает коек. В наиболее пострадавших районах снова вводятся жесткие ограничительные меры.

Закрываются магазины, рестораны, рынки, увеселительные заведения, введен ночной комендантский час.

Это происходит на фоне того, что страна демонстриурет один из самых лучших темпов вакцинации в мире — порядка 3 млн человек в сутки.

Критики винят в ситуации правительство Нарендры Моди, которое призывало граждан участвовать в религиозных праздниках и фестивалях, которые начались в стране с середины февраля.

До этого статистика заболеваемости и смертности показывала стабильное снижение, говорят эксперты.

Индия находится в тройке мировых лидеров по обоим показателям: в стране почти 13 млн заразившихся и более 166 тыс. смертей.

Австралия и Новая Зеландия открывают "зеленый корридор"



С 19 апреля между Австралией и Новой Зеландией откроется "зеленый корридор", освобождающий граждан этих стран от необходимости отбывать карантин по прибытии.

Уже с октября новозеландцы могли въезжать в некоторые австралийские штаты без последующей самоизоляции, но в обратную сторону закон не действовал.

Решения премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, о котором она объявила во вторник, с нетерпением ждали в обеих странах, тесно связанных всеми видами отношений.

Австралия и Новая Зеландия считаются странами, наиболее эффективно справившимися с пандемией. Они первыми закрыли свои границы и ввели общенациональные локдауны.

КНДР не поедет на Олимпиаду в Токио



Северная Корея заявила, что не будет принимать участие в Олимпийских играх в Токио этим летом, чтобы не подвергать своих спортсменов риску заражения Covid-19.

Это решение перечеркнуло надежды Сеула на возобновление диалога с северными соседями.

В 2018 году КНДР и Южная Корея объединились в одну сборную для участия в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане.

В Сеуле надеялись воспользоваться таким же форматом на предстоящей Олимпиаде для сближения с Пхеньяном.

Кроме того, Северная Корея стала первой страной, отказавшейся от участия в токийских Играх.

XXXII летняя Олимпиада должна была пройти в Японии в 2020 году, но была отложена из-за пандемии. Церемония открытия пройдет 23 июля.

Во все время пандемии власти КНДР утверждали, что в стране нет ни одного случая заболевания коронавирусом, но эксперты уверены, что это невозможно.

В Южной Корее заболели более 106 тыс. человек, умерли — более 1,7 тыс.

AstraZeneca и тромбы



Вакцинация в Европе продолжает сопровождаться сомнениями и скандалами, но появились и оптимистичные прогнозы.

Власти ЕС продолжают проверять вакцину AstraZeneca на наличие серьезных побочных эффектов — и паралелльно блокируют ее поставки в другие страны.

Во вторник итальянская газета Il Messaggero выпустила интервью с представителем Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери, отвечающим за вакцинацию.

Кавальери заявил, что, по его мнению, есть четкая связь между образованием тромбов и вакциной — однако до сих пор непонятно, что именно в препарате вызывает такую реакцию организма.

Из интервью следует, что в ближайшее время агентство выступит с официальным заявлением.

При этом Евросоюз заблокировал отправку в Австралию уже больше 3 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил источник в австралийском правительству агентству Рейтер во вторник.

Брюссель решил блокировать экспорт произведенной на своей территории вакцины после того, как англо-шведская компания смогла поставить лишь около половины доз, заказанных Евросоюзом.

Но, несмотря на все препятствия, европейские политики настроены оптимистично: агентство Блумберг сообщает, что по расчетам Еврокомиссии к концу июня Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды могут привить больше половины своих жителей — с опережением графика.

Всего ЕС стремится к лету вакцинировать 70% совершеннолетних жителей блока.

Помимо AstraZeneca, на территории блока авторизацию уже получили препараты американских компаний Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech.

Российский препарат "Спутник V" проходит проверку на соответствие стандартам ЕС.