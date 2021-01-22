Коронавирус в мире: 10 указов Байдена и 200 прививок в минуту в Британии

По данным университета Джонса Хопкинса на четверг, в мире 43 млн инфицированных коронавирусом. Скончалось с самого начала пандемии 2,07 млн.

Байден представил стратегию борьбы с вирусом



Команда Джо Байдена, накануне вступившего в должность президента США, представила национальную стратегию борьбы с коронавирусом. Байден сегодня подпишет 10 указов, касающихся разных аспектов борьбы с пандемией.

"Америка заслуживает антивирусных мер, основанных на науке, анализе данных, и соображениях общественного здоровья, а не на политике", - говорится в заявлении Белого дома.

Новая, более эффективная программа действий по борьбе с пандемией - одно из ключевых предвыборных обещаний Байдена. До избрания он пообещал в течение первых ста дней добиться вакцинации ста миллионов американцев.

Пока в планах Байдена сделать обязательным ношение масок в общественных местах, обеспечить финансовую помощь американцам, ввести новые правила для въезжающих в США, увеличить количество тестов и принять ряд других мер.

В четверг советник Байдена по медицине Энтони Фаучи сообщил руководству ВОЗ, что США присоединятся к инициативе COVAX, через которую вакцинами от коронавируса снабжаются небогатые страны.

Накануне, вскоре после инаугурации, Байден отменил указы Трампа о выходе США из ВОЗ и из Парижского соглашения по климату.

Британия: 2 млн прививок за неделю и отмена фестивалей





В Британии за прошлую неделю первый укол от коронавируса получили почти два миллиона человек. Общее число вакцинированных в Соединенном Королевстве в четверг достигло 4,61 млн.

"Мы делаем по 200 прививок в минуту", - отчитался министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что о снятии коронавирусных ограничений в Великобритании, даже частичном, говорить пока рано.

Последнее исследование королевского колледжа Лондона показало, что обнаруженный в Британии вариант вируса действительно намного заразнее, подчеркнул Джонсон. "Он не смертельнее, но намного заразнее, и цифры очень высокие", - сказал премьер.

Для полноценной вакцинации необходимы два укола, и получение второго жителями Британии вновь откладывается. Это делается для того, чтобы как можно больше людей в ближайшее время получили свою первую дозу вакцины.

Эта стратегия вызывает сомнения. В США рекомендуют колоть обе дозы вакцины своевременно. В Британии же второй раунд прививок откладывается уже не в первый раз.

В среду Британия вновь преодолела рекорд суточной смертности - скончалось 1820 человек с коронавирусным диагнозом.

В четверг стало известно, что музыкальный фестиваль Гластонбери в этом году не состоится из-за карантина.

Прошлогодний фестиваль должен был стать 50-м. Хедлайнерами должны были быть Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар. Его сначала перенесли с июня на сентябрь, а потом вовсе отменили.

Организаторы крупнейших музыкальных фестивалей в Британии именно сейчас должны определиться, будут ли они проводить мероприятия в нынешнем году, отмечают в Ассоциации независимых фестивалей Британии.

Многие из них окажутся в катастрофическом финансовом положении, если отменят фестивали и в 2021-м году.

Светлана Тихановская призывает Еврокомиссию организовать вакцинацию в Беларуси





Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Европейской комиссии с просьбой помочь организовать в Беларуси вакцинацию от коронавируса.

В обращении команды Тихановской белорусская оппозиция требует от белорусских привить всех граждан страны, и при этом прибегать не только к российской вакцине.

"В прошлом году режим вышел из проекта COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения, отдав предпочтение российскому Sputnik V. Многие эксперты обеспокоены качеством вакцины Sputnik V, предлагаемой белорусам", - говорится в заявлении.

Оппозиция также обвиняет режим Лукашенко в занижении числа зараженных коронавирусом.

Беларусь первой после России начала вакцинацию граждан препаратом "Спутник V". В республике до конца весны планируется привить 1,2 млн человек, постепенно выйдя на показатель в 5,5 млн.

Оппозиция предлагает организовать кампанию по вакцинации независимо от властей, однако с согласия белорусского Минздрава. Финансировать ее предлагается ЕБРР.

Индия: пожар на фабрике вакцин





В здании лаборатории по производству вакцин, принадлежащем Индийскому институту сыворотки, произошел сильный пожар.

Институт сыворотки считается крупнейшим в мире производителем вакцин. Именно он производит препарат Covishield, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

По словам владельца Института Адара Пунаваллы, та часть здания, где производится вакцина, не была затронута огнем. "Загорелось оборудование по производству лекарств от ротавируса", - добавил он.