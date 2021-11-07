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В субботу в Латвии выявлено 1255 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 27 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Коронавирус в Латвии: 1255 новых случаев, скончались 27 человек
© Reuters / Scanpix

Из всех выявленных вчера инфицированных коронавирусом 861 человек не был привит или не завершил курс вакцинации, 394 человека прошли вакцинацию.

Из 27 умерших трое входили в возрастную группу 40-49 лет, трое — в группу 50-59 лет, пятеро — в группу 60-69 лет, восемь — в группу 70-79 лет, семь — в группу 80-89 лет, один — в группу 90-99 лет. Как отмечают в Центре профилактики и контроля заболеваний, 23 из 27 умерших не были привиты.

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Коронавирус в Литве: 2090 новых случаев и 25 смертей

Всего в субботу было сделано 8434 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии составляет 1545 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 231 824 человек.

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