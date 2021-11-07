Коронавирус в Латвии: 1255 новых случаев, скончались 27 человек

Из всех выявленных вчера инфицированных коронавирусом 861 человек не был привит или не завершил курс вакцинации, 394 человека прошли вакцинацию.

Из 27 умерших трое входили в возрастную группу 40-49 лет, трое — в группу 50-59 лет, пятеро — в группу 60-69 лет, восемь — в группу 70-79 лет, семь — в группу 80-89 лет, один — в группу 90-99 лет. Как отмечают в Центре профилактики и контроля заболеваний, 23 из 27 умерших не были привиты.

Всего в субботу было сделано 8434 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии составляет 1545 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 231 824 человек.