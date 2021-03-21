aA
Жителям Греции с апреля будут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус, сообщает Deutsche Welle.
Коронавирус: в Греции будут раздавать бесплатные наборы для тестов
© AP / Scanpix

Каждый обладатель номера социального страхования сможет в аптеке получать по четыре теста в месяц, сообщили в офисе премьер-министра.

О положительных результатах будет необходимо уведомлять власти.

В правительстве в Афинах отметили, что Греция стала первой страной в Европе, которая сделала тесты настолько доступными и бесплатными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 321 новый случай, скончались 11 человек (22)

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в...

Еврокомиссия: в ЕС началась третья волна коронавируса (7)

В Европе наступила третья волна пандемии коронавируса,...

TOP новостей

Оценили 100 дней работы правительства: удивило поведение Дулькиса и реакция Науседы (109)

20 марта исполнилось сто дней со дня принесения присяги...

"Eсли Бог с нами, то кто против нас?" Многодетная семья старообрядцев из Гомеля бежала в Литву из-за угроз силовиков забрать детей (160)

За последние несколько месяцев, несмотря на закрытые...

Akys

Врач заметила связь между ношением масок и нарушением зрения: объяснила, почему так происходит (15)

Карантин нарушил привычную жизнь. Вы когда-нибудь...

Virtualus susitikimas Antanas Kairys Toma Birmontienė

Как мы будем жить после пандемии: будет ли все так, как было раньше? (4)

Год прошел с тех пор, как в нашей повседневной жизни...

Вновь открытое взморье сезон ожидает с тревогой: летние прогнозы пугают (1)

" Клайпеда и Неринга сейчас ничего не могут предложить,...