Коронавирус: в Греции будут раздавать бесплатные наборы для тестов

Каждый обладатель номера социального страхования сможет в аптеке получать по четыре теста в месяц, сообщили в офисе премьер-министра.

О положительных результатах будет необходимо уведомлять власти.

В правительстве в Афинах отметили, что Греция стала первой страной в Европе, которая сделала тесты настолько доступными и бесплатными.