Коронавирус: в Греции будут раздавать бесплатные наборы для тестов

Каждый обладатель номера социального страхования сможет в аптеке получать по четыре теста в месяц, сообщили в офисе премьер-министра.
О положительных результатах будет необходимо уведомлять власти.
В правительстве в Афинах отметили, что Греция стала первой страной в Европе, которая сделала тесты настолько доступными и бесплатными.
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