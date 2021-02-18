Коронавирус: в Финляндии обнаружен новый вирус-мутант

Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.