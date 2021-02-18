Коронавирус: в Финляндии обнаружен новый вирус-мутант

Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новая статистика смертности в Литве: пугает не только количество жертв коронавируса (23)
15 февраля Институт гигиены Литвы объявил...
Президент Литвы: меня беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство (217)
В эксклюзивном интервью DW президент Литвы Гитанас...
Дополнительные послабления - возможно вопрос недель: но все может разрушить один неосторожный шаг (32)
Хорошая весть – в Литве улучшается ситуация с...
В числе пострадавших клиентов CityBee есть и политики: существует угроза нацбезопасности (66)
15 февраля вечером появилось сообщение о том, что хакеры...
Глава Минздрава ответил на критику президента: склады пусты, вакцин там нет (12)
Администрация президента Литвы считает, что вакцину...