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Власти Словакии не планируют повторно закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил министр иностранных дел страны Иван Корчок в интервью французской радиостанции France 24, которое выйдет в эфир в субботу.
Коронавирус: Словакия не будет повторно закупать "Спутник V"
© AFP / Scanpix

По его словам, в стране от 5 до 6 тысяч человек проявили интерес к вакцинации "Спутником V", в настоящее время имеется 200 тысяч доз российской вакцины. В Словакии 7 июня началась вакцинация российским препаратом, который еще не получил разрешения на применение в Евросоюзе от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, использующей "Спутник V".

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Deutsche Welle

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