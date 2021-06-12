Коронавирус: Словакия не будет повторно закупать "Спутник V"

По его словам, в стране от 5 до 6 тысяч человек проявили интерес к вакцинации "Спутником V", в настоящее время имеется 200 тысяч доз российской вакцины. В Словакии 7 июня началась вакцинация российским препаратом, который еще не получил разрешения на применение в Евросоюзе от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, использующей "Спутник V".
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