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Итальянский медицинский регулятор Aifa объявил о запрете на применение одной партии вакцины AstraZeneca, пояснив это наличием некоторых серьезных побочных эффектов. Ведомство отметило, что речь идет только о мере предосторожности, так как еще не было установлено прямой связи между инцидентами и прививкой.
AstraZeneca
AstraZeneca
© Shutterstock

Ранее применение одной партии AstraZeneca было приостановлено в Австрии и Эстонии. Дания, Норвегия и Исландия временно прекратили применение препарата для вакцинации населения.

Вслед за Данией также и Норвегия приостановила вакцинацию с применением препарата Astrazeneca.Национальное ведомство по делам здравоохранения объяснило решение возможными побочными действиями вакцины. "Мы ожидаем информацию, чтобы проверить, есть ли связь между вакциной и одним случаем с о свертываемостью крови", - сказал представитель ведомства.

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение одной партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.

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Deutsche Welle
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