Ранее применение одной партии AstraZeneca было приостановлено в Австрии и Эстонии. Дания, Норвегия и Исландия временно прекратили применение препарата для вакцинации населения.

Вслед за Данией также и Норвегия приостановила вакцинацию с применением препарата Astrazeneca.Национальное ведомство по делам здравоохранения объяснило решение возможными побочными действиями вакцины. "Мы ожидаем информацию, чтобы проверить, есть ли связь между вакциной и одним случаем с о свертываемостью крови", - сказал представитель ведомства.

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение одной партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.