Коронавирус: Румыния и Литва объявлены в ФРГ зонами повышенного риска

Страны Евросоюза Румыния и Литва с воскресенья, 3 октября, объявлены в Германии зонами повышенного риска из-за коронавируса. Въезжающие в эти страны, в том случае если они полностью не привиты или не выздоровели от ковида, будут отправляться на 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет лишь на пятый день по результатам отрицательного теста.

До сих пор единственной среди стран Евросоюза зоной повышенного риска считалась лишь Словения. Во всем мире в списке высокого риска числятся около 70 стран. Помимо Румынии и Литвы, с 3 октября к ним добавятся Беларусь и Сальвадор, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) 30 сентября. В то же время из списка удалены Мозамбик и ЮАР.

Зонами повышенного эпидемологического риска в Германии объявляются страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. При этом значение имеет не только число инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения ковида, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с коронавирусом.

В Германии коэффициент заражаемости слегка снизился

Между тем в Германии семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом слегка снизился до 64,2. По данным RKI на утро 3 октября, за минувшие сутки в стране зафиксировано еще 6164 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий заражения скончались еще 9 человек.

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 252 300 человек, из них 93 786 человек умерли.

По состоянию на 2 октября в Германии полностью вакцинированы 64,6 процента населения, минимум одну прививку получили более 68 процентов.