Коронавирус: Португалия вводит комендантский час в ряде муниципалитетов

Португалия вводит комендантский час в муниципалитетах с высоким уровнем заражений, в том числе столице Лиссабоне. Мера вступит в силу 2 июля, запрет покидать свои дома будет действовать с 23 до 5 часов. Власти связывают всплеск заболеваемости с распространением "дельта"-варианта вируса. Около 31 процента жителей страны прошли полный курс вакцинации от ковида.
Австрия отменяет связанное с пандемией глобальное предупреждение о путешествиях, введенное 15 месяцев назад. На данный момент в "красном списке" находятся только некоторые регионы, в которых распространяются вызывающие опасения вирусные варианты. Это такие страны как Бразилия, Южная Африка, Индия или Великобритания, объявил австрийский министр по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг. "Мы все заслужили эту летнюю паузу", — подчеркнул он. Однако глава МИД не исключил нового ужесточения правил, сославшись, например, на рост числа инфекций в России.
Дания безвозмездно передаст один миллион доз вакцины AstraZeneca четырем балканским странам — Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Копенгаген заинтересован в совместной с Западными Балканами борьбе с пандемией, подчеркнул датский министр иностранных дел Еппе Куфуд. Сама Дания весной отказалась от использования этого препарата.
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