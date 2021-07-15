Коронавирус: полиция разогнала акцию протеста в Париже, локдаун в Испании признали незаконным

Число заразившихся коронавирусом на планете с начала пандемии составляет 189 млн человек. За этот же период от вируса скончались более 4 млн.
Болеют на данный момент более 12 млн человек. Количество вакцинированных в мире сегодня составляет около 3,4 млрд.
Россия — новый рекорд смертности
Россия снова обновила свои рекорды смертности от коронавируса: за последние сутки, с 13 по 14 июля, в стране умерли 786 больных ковидом (в предыдущие сутки — 780).
В Москве скончались 109 человек (в предыдущие сутки — 103), в Петербурге — 102 (в предыдущие сутки — 108).
Общее число умерших от ковида в России, по официальным данным, перевалило за отметку в 145 тысяч. Эксперты говорят, что эти данные значаительно занижены.
В Париже бунтовали противники ковид-паспортов
В Париже в 232-ю годовщину взятия Бастилии снова случились протесты и беспорядки.
На этот раз протестовали против планов президента Эмманюэля Макрона ввести посещение кафе, ресторанов и кинотеатров по сертификатам о вакцинации или справкам об отрицательном результате теста на коронавирус.
Судя по сообщениям местных корреспондентов и видео в соцсетях, протестующих было относительно немного, но вели они себя довольно шумно: переворачивали и жгли мусорные контейнеры, вступали в стычки с полицией. В итоге полицейским пришлось применить гранаты со слезоточивым газом.
Президент Макрон объявил на этой неделе о предписании кафе, барам, ресторанам, торговым центрам и кинотеатрам впускать посетителей только по предъявлении сертификата о вакцинации или свежего отрицательного теста. По его словам, это делается в попытке совладать с новой волной заражений штаммом "Дельта".
Протестующие считают это покушением на демократию и нарушением прав тех, кто не может или не желает прививаться.
Но их явно не большинство. После объявления Макрона о входе в кафе и рестораны по сертификату французы поставили рекорд: за сутки на прививку записались 1,7 млн человек.
Чуть подробнее о новых ограничениях и вакцинации во Франции мы писали в предыдущем ежедневном обзоре.
Испания: суд признал локдаун неконституционным
Конституционный суд Испании постановил, что прошлогодний строжайший локдаун, введенный правительством, не соответствовал букве закона.
Прошлой весной, во время первой волны пандемии, когда в Испании стремительно росло число заразившихся, тяжело больных и умерших, правительство ввело чрезвычайное положение и запретило жителям выходить из дома.
Теперь Конституционный суд, рассмотрев иск испанской правопопулистской партии Вокс, большинством в шесть голосов против пяти решил, что эти ограничения свобод граждан были, строго говоря, незаконны.
Дело в том, что испанские законы предусматривают три степени чрезвычайного положения, и правительство объявило первую степень — а по мнению суда, для таких серьезных ограничений основных прав и свобод нужна была вторая.
Теперь, исходя из решения суда, те испанцы, что были оштрафованы за нарушение правил локдауна, могут потребовать от государства вернуть деньги. В то же время потребовать возмещения убытков, понесенных из-за локдауна, решение Конституционного суда Испании не позволяет.
Министр юстиции Испании Пилар Льоп заявила, что правительство по-прежнему считает свои действия прошлой весной законными и разумными.
"В тот момент правительство обязано было немедленно предпринять соразмерные угрозе действия, чтобы сдержать распространение вируса и защитить миллионы сограждан. Требование о самоизоляции и образцовое поведение народа Испании позволили нам сдержать вирус", — сказала Льоп.
Британия: новая волна накатывает, но смертность остается низкой
В Британии тоже нарастает новая волна заражений. За последние сутки в стране были зарегистрированы 42,3 тыс новых случаев, и это максимальный показатель за последние полгода. На пике январской волны в стране в день обнаруживали около 60 тысяч новых зараженных коронавирусом.
В то же время смертей от ковида в 66-миллионной стране сейчас отмечается относительно немного: 49 за последние сутки. На январском пике умирали до 1800 человек в день.
Новый министр здравоохранения Саджид Джавид в среду объявил, что полностью вакцинированы уже две трети взрослого населения Британии, или более 35 млн человек.
Поэтому британское правительство с 19 июля отменяет все оставшиеся коронавирусные ограничения. Обязательные маски в общественных помещениях и на транспорте — тоже: премьер-министр Борис Джонсон сказал, что с понедельника каждый должен будет сам решать, носить ему маску или нет.
Мэры крупнейших городов и агломераций страны — Большого Манчестера, Вест-Мидлендс (Бирмингема и пригородов), Ливерпуля и других — в ответ призвали по-прежнему носить маски на транспорте, а мэр Лондона Садик Хан просто оставил требование о масках на транспорте в силе.
Садик Хан единственный из мэров, кто имеет такие полномочия.
Социологический опрос, который провела фирма Ipsos Mori, показал, что примерно три четверти британцев собираются носить маски в общественных помещениях и на транспорте и после 19 июля.
Очаг в отеле олимпийцев
За десять дней до начала Олимпиады в Токио в отеле, где разместилась часть бразильской команды, обнаружен очаг коронавируса.
Вирус обнаружен у семи работников отеля в городе Хамамацу. Впрочем, по имеющимся у медиков сведениям, со спортсменами они не контактировали.
Олимпийская команда ЮАР по регби отправлена на карантин: коронавирус обнаружили у пассажира, который летел с ними в Японию.
Впрочем, в целом все выглядит довольно благополучно: по словам главы МОК Томаса Баха, из восьми тысяч анализов, взятых у прибывающих спортсменов и сопровождающих лиц, коронавирус обнаружили только в трех случаях.
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