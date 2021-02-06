Минобороны США направит свыше 1100 военнослужащих помогать в работе центров вакцинации. Президент Джо Байден призвал в течение месяца оборудовать по всей стране 100 таких центров. Около 2 процентов американцев уже сделали обе требуемые прививки. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (более 27,35 млн) и летальных исходов (свыше 469 тысяч) среди пациентов с COVID-19 по всему миру.
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