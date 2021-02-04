Инспекторы ВОЗ, прибывшие в Ухань, намерены лично проверить лаборатории в институте вирусологии, откуда теоретически мог вырваться наружу коронавирус. А представители МОК и оргкомитета Токийских игр обнародовали список правил, призванных сдержать распространение инфекции во время Олимпиады.

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Опасная мутация



Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

Январь принес США самую высокую смертность



Об опасности распространения новых вариантов коронавируса в среду говорила и директор американских Центров по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски. По ее словам, в США в течение января от коронавируса скончались более 90 тыс. человек.

В последние дни число новых заражений и пациентов в больницах падает, но распространение новых вариантов может привести к новому росту.

"Хотя мы видели снижение числа новых заболеваний и поступлений в больницы, а также, с недавних пор, замедление роста смертности, количество случаев остается исключительно высоким, в два раза выше пиковых значений лета. А продолжающееся распространение вариантов, которые скорее всего более заразны, грозит обратить вспять эти недавние тенденции", — заявила она.

В США по состоянию на конец января зафиксировано 308 случаев заболевания "британским" вариантом коронавируса и всего один случай "бразильского" варианта.

Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, выступая на той же конференции, напомнил, что появление новых вариантов коронавируса прекратится, если достаточное количество людей получать прививки. "Нужно вакцинироваться как можно быстрее, как только появится возможность. Причина проста […] вирус не может мутировать, если он не размножается", — сказал он.

Вывод оксфордских ученых: вакцина Oxford/AstraZeneca работает



Ученые из Оксфордского университета пришли к однозначному выводу, что вакцина Oxford-AstraZeneca значительно снижает риск передачи вируса и дает хорошую защиту даже после первой прививки.

С точки зрения британского правительства, это полностью оправдывает их надежды и усилия по борьбе с пандемией.

"Это демонстрирует всему миру, что оксфордская вакцина работает, и работает хорошо, — заявил Мэтт Хэнкок. — Она на две трети замедляет распространение инфекции и абсолютно подтверждает верность разработанной нами стратегии".

Исследование было опубликовано на фоне ширящихся споров по поводу эффективности вакцины AstraZeneca для людей старшего возраста. Хотя Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на прошлой неделе рекомендовало вакцину для всех возрастов, в ряде стран медики выступили против ее использования для пожилых людей, поскольку, по их мнению, доказательств ее эффективности недостаточно.

Единым фронтом



Британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline и немецкая биотехнологическая компания CureVac объединили усилия с целью разработать к следующему году вакцину, которая справлялась бы сразу с несколькими разновидностями коронавируса.

CureVac начала тестирование своей новой вакцины в Европе и Латинской Америке еще в декабре, и к марту-апрелю ожидает получить первые обобщенные результаты. Благодаря поддержке GSK компания рассчитывает уже в этом году выпустить 300 млн доз.

Немецкая компания делает ставку на самую современную генную технологию, которая уже вывела вперед BioNTech и Moderna.

GSK, после предварительного анализа РНК-технологий, концентрируется на традиционном подходе к созданию вакцины.

Вопрос национальной гордости



Во Франции сразу две лаборатории запускают в производство вакцины от коронавируса. Одна из них начнет в марте выпуск Moderna, вторая, в апреле, приступит к производству вакцины Pfizer-BioNTech.

Ранее президент Эммануэль Макрон, отвечая критикам, которые обвиняли власти в том, что программа вакцинирования идет слишком медленно, пообещал, что в ближайшее время во Франции приступят к работе сразу 4 фабрики по производству вакцин.

Признание гиганта отечественной фарминдустрии, фирмы Sanofi, что ее собственная вакцина будет готова лишь к концу года, нанесло удар по национальной гордости, и власти настояли на том, чтобы компания начала производство Pfizer-BioNTech начиная со второго квартала, продолжая при этом заниматься разработкой собственной продукции.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил даже, что позволит использовать российскую вакцину "Спутник V", если она пройдет проверку на соответствие европейским нормам.

Франция всеми силами стремится избежать нового национального локдауна, однако число смертей продолжает расти: во вторник было отмечено 404 летальных исхода за сутки, а в отделениях реанимации находится уже 3270 пациентов с коронавирусом.

В Норвегии начали постепенно ослаблять режим локдауна.

Разрешено открыться магазинам и ресторанам, которые не расположены в скученных торговых центрах, однако запрет на продажу там алкоголя сохраняется.

Снимается ряд ограничений на занятия в школах — теперь больше учеников смогут посещать уроки, и в классах будет больше школьников.

Жесткие меры были введены 23 января в связи со вспышкой нового, британского штамма. Тогда, впервые за время пандемии, в Осло и его окрестностях были закрыты все магазины не первостепенной важности.

При этом граница Норвегии остается закрытой для всех передвижений, за исключением крайней необходимости.

Инспекторы ВОЗ отправились с проверкой в Китай, лаборатории которого, как подозревали в администрации Трампа, могли стать источником пандемии.

В Уханьском институте вирусологии много лет изучались летучие мыши, которые являются переносчиками многих вирусов, и, согласно одной из теорий, именно оттуда вирус мог попасть наружу.

По словам представителя ВОЗ, ничто нельзя исключать, поэтому инспекторы будут "задавать те вопросы, которые нужно задать".

Сотрудники службы безопасности института при этом не дали журналистам пообщаться с инспекторами ВОЗ.

Начиная со среды программа вакцинации в Израиле, которая идет самыми быстрыми темпами в мире, распространится на всех граждан начиная с 16 лет. До сих пор вакцинации подлежали все жители старше 35.

При этом израильские эксперты признают, что коллективного иммунитета на удастся добиться до тех пор, пока прививки не сделают и всем детям.

Однако вакцины Pfizer-BioNTech, применяемые в Израиле, пока не одобрены для тех, кому меньше 16 лет.

Есть также свидетельства, что процесс вакцинации в Израиле замедляется, потому что многие представители арабских и ультраортодоксальных общин отказываются делать прививки.

Оргкомитет Летних олимпийских и паралимпийских игр в Японии, а также МОК и Международный паралимпийский комитет представили планы по обеспечению санитарной безопасности в Токио во время Игр.

Все гости игр должны будут заполнить личный "план мероприятий" на 14 дней вперед. В нем нужно будет расписать все свои действия на две недели вперед, включая перемещение и смену места размещения.

Кроме того, им запрещается петь и скандировать, обниматься или жать друг другу руки. Впрочем, у техперсонала и спортивных чиновников может не появиться повода поддерживать свою сборную, потому что посещать соревнования в качестве зрителей им тоже запрещено.

Вскоре будут опубликованы новые буклеты, с рекомендациями спортсменам и другим участникам игр.