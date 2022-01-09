Коронавирус: на Кипре выявили гибрид "дельты" и "омикрона

Новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид "дельты" и "омикрона", выявили в анализах 25 пациентов на Кипре, сообщили в пятницу, 7 января, сотрудники кафедры биологических наук Университета Кипра.

По словам профессора университета Леонтиоса Кострикиса, новый вариант SARS-CoV-2 обладает 10 видами мутаций, которые до сих пор были выявлены только у "омикрона", однако имеет схожую "генетическую основу" с дельта-вариантом. Кипрские ученые назвали новый вариант коронавируса "дельтакрон". Из 25 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция этого типа, 11 были госпитализированы.

В интервью телеканалу Sigmalive Кострикис отметил, что говорить о степени заразности "дельтакрона" еще рано и что, возможно, этот вариант коронавируса будет вытеснен "омикроном".

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным портала Worldometer, публикующего актуальную статистику заражений коронавирусом в мире, с начала пандемии на планете было зафиксировано более 304 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2. Более 858 000 человек по всему миру скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровели - 256,4 млн пациентов.