aA
Команда международных экспертов, занимающихся изучением происхождения коронавируса, в ближайшее время сможет начать работу в Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в понедельник, 11 января, китайские власти наконец разрешили этим специалистам въезд.
Коронавирус: Китай разрешил въезд экспертам ВОЗ
© AP / Scanpix

Ожидается, что ученые прибудут в КНР 14 января, однако приступить к исследованиям они смогут только после того, как проведут две недели на карантине.

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. 5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

Статьи по теме:
Китай ужесточает меры в борьбе со вспышкой коронавируса  (4)
В Китае зафиксирован скачок заражений коронавирусом

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был обнаружен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться опасная легочная болезнь Covid-19. К середине января 2021 года эта инфекция была обнаружена у более чем 91 млн человек по всему миру. За период пандемии 1,9 млн человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались.

Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное легочное заболевание Covid-19, существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Экспертам по коронавирусу ВОЗ запретили въезд в Китай (3)

Специалистам ВОЗ , которые намерены установить...

TOP новостей

Virgilijus Usinavičius Virgilijus Usinavičius

О чем не хочет вспоминать автор легендарной фотографии: день "Х" оставил невидимые шрамы Январским событиям - 30 лет (123)

С одной стороны – гусеницы, а под ними - ноги людей. С...

В Литве жители пользуются новым законом и запрещают соседям курить на балконах (49)

В течение недели только в Вильнюсе появилось 28...

Мэр Висагинаса ответил главе шилальской службы Ambulansas - не стоит надеяться на вторую дозу вакцины в Висагинасе (6)

Скандально прославившийся глава частной станции...

За минувшие сутки в Литве выявлены 902 новых случая COVID-19, умерли 27 человек (8)

За минувшие сутки в Литве выявлены 902 новых случая...

Литва получила первую партию вакцины Moderna – 2,4 тыс доз (3)

В Литву была доставлена первая партия вакцины от...