Коронавирус: глава ассоциации врачей в ФРГ - против ужесточения мер для непривитых

Усиление ограничений в ФРГ для непрошедших вакцинацию от коронавируса в настоящее время нецелесообразно. Такое мнение высказал глава Федеральной врачебной палаты Германии Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). Выдержки из интервью с ним приводит в субботу, 11 сентября, газета Passauer Neue Presse.
"На данный момент я - против", - заявил Райнхардт. "Оказывать еще большее давление на невакцинированных было бы в данный момент нецелесообразно", - добавил он.
Комментарий последовал в ответ на вопрос журналиста, является ли медик сторонником того, чтобы еще больше ужесточить предписания, в соответствии с которыми только привитые от коронавируса и выздоровевшие после COVID-19 имеют доступ к ряду общественных мероприятий и учреждений.
"Усиление давления вызовет обратную реакцию"
По мнению руководителя Федеральной врачебной палаты Германии, система здравоохранения в Германии в настоящее время не испытывает столь сильной нагрузки, чтобы данный шаг был оправдан законодательно.
"С другой стороны, большее давление, скорее всего, вызовет обратную реакцию среди неопределившихся (относительно необходимости прививок. - Ред.) людей, которых можно убедить разумными аргументами. Таким образом мы вряд ли достигнем недостающих 20-25 процентов в охвате вакцинации", - подчеркнул Райнхардт.
Глава Федеральной врачебной палаты: Нужно активнее бороться с фейками
Вместе с тем врач призвал активнее развеивать существующие сомнения и последовательно бороться с фейками о вакцинации. Он также отверг аргументы в пользу того, что непрошедшие вакцинацию не должны иметь права на компенсацию за потерю заработка в связи с предписанным карантином. Такая мера уже анонсирована в нескольких федеральных землях. "Эти дискуссии уже надоели", - резюмировал он.
В ФРГ - 11 214 новых случаев инфицирования за сутки
В Германии за минувшие 24 часа выявлено 11 214 новых случаев инфицирования коронавирусом, 45 больных с диагнозом COVID-19 скончались. Об этом 11 сентября сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).
В целом в 84-миллионной стране с начала пандемии вирус выявлен у 4 070 295 человек, 92 598 пациентов умерли, более 3,81 млн выздоровели.
Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений достиг 82,8 на 100 тысяч человек (накануне - 83,8, неделю назад - 80,7).
Семидневный средний показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения составлял на 10 сентября 1,95.
Комиссия в Берлине - за вакцинацию беременных
Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, однако, обычно ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.
Ранее, 10 сентября, постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине высказалась в поддержку вакцинации беременных и кормящих женщин от коронавируса. "После тщательного рассмотрения и оценки имеющихся данных" Stiko рекомендует прививать женщин со второго триместра беременности, а также кормящих женщин двумя дозами мРНК-вакцины, сообщил институт.
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