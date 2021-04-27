Коронавирус: Евросоюз подал иск против AstraZeneca, Запад спешит на помощь Индии

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, на сегодня более 59 млн активных случаев коронавируса: из 147 млн заболевших на планете с прошлого марта 85 млн переболели и пошли на поправку, около 3,1 млн умерли.

Евросоюз начал судебный процесс против AstraZeneca



Европейская комиссия подала в суд на англо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, производителя одной из применяемых на Западе вакцин от коронавируса.

В Евросоюзе недовольны срывами сроков поставок вакцины, которые помешали вовремя начать вакцинацию в странах ЕС.

"Комиссия в прошлую пятницу инициировала судебный процесс против компании AstraZeneca из-за нарушений соглашения об авансовых закупках", — заявил в понедельник один из представителей комиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Некоторые условия контракта не были выполнены, компания не смогла разработать надежную стратегию своевременных поставок доз вакцины", — добавил он.

Решение подать иск поддержали все 27 стран-членов Евросоюза, добавил он.

Еврокомиссар по безопасности продуктов и лекарственных средств Стелла Кириакидес сообщила о начале судебной процедуры в "Твиттере".

"Каждая доза вакцины считается. Каждая доза спасает жизни", — написала она.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca. Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021



В AstraZeneca в понедельник назвали иск ЕС необоснованным. В компании утверждают, что соблюдали все договоренности.

"AstraZeneca полностью соблюдала договоренность об авансовой покупке с Европейской комиссией и намерена активно защищаться в суде", — говорится в заявлении компании.

В компании настаивают, что по договору она должна была поставить в страны Европы около 50 млн доз своей вакцины к концу апреля, однако Брюссель называет другие цифры — 120 млн к концу марта, из которых поставлено было только 30 млн.

Кроме того в компании предупредили, что не смогут отправить в Европу 180 млн доз к июню, предусмотренных в другой договоренности. Из этой партии будет поставлено только 70 млн.

Глава компании Паскаль Сорио ранее говорил, что контракт содержит пункт о "разумном максимуме усилий" со стороны компании, и таким образом AstraZeneca не обязана достигать конкретных показателей по поставке в ЕС. Однако в самом Евросоюзе считают иначе, указывая помимо прочего, что в Британию, где находится ее штаб-квартира, компания поставила весь обещанный объем вакцины.

Помощь Индии

США и Британия в понедельник спешно начали поставку аппаратов ИВЛ и прекурсоров для вакцин в Индию, где суточная заражаемость Covid-19 уже около недели не опускается ниже 300 тыс. случаев. Среднее количество ежедневных смертей, связанных с вирусом — около 2800 (2767 за последние сутки).

В понедельник страна в пятый раз обновила этот печальный рекорд: вирусом заболел 352 991 человек. Это самый высокий показатель на планете. В стране, как ранее в Латинской Америке и ряде стран Африки, сформировался черный рынок кислорода — 60-литровый баллон стоимостью $80 а черном рынке продается за $660-$1300.

В Дели продлен полный локдаун, больницы не принимают пациентов либо потому, что переполнены, либо из-за нехватки кислорода.

Британия и США начали посылать помощь в страну только накануне. Первый из девяти грузовых самолетов, посланных Британией, должен прибыть в Индию во вторник утром.

В особенно пострадавшие районы страны кислород перевозят на железнодорожных составах, которые индийцы называют "oxygen train", или "кислородный поезд".

#OxygenExpress arrives in Mumbai Metropolitan Region through Ro-Ro service. 3 Oxygen Tankers from Hapa, Gujarat reached Kalamboli, Maharashtra .@RailMinIndia running Oxygen Express in its fight against Covid-19 #Unite2FightCorona @DRMKhurdaRoad @DRMWaltairECoR @DRMSambalpur pic.twitter.com/Uixr9rbs5H — East Coast Railway (@EastCoastRail) April 26, 2021



Американский Белый дом отчитался, что посылает в Индию прекурсоры для вакцин, аппараты ИВЛ, защитное оборудование и другие вещи первой необходимости. Там, впрочем, ничего не сказали о высылке хотя бы части из 30 млн вакцин AstraZeneca — именно столько доз вакцины имеется у США в избытке.

Вечером в понедельник Белый дом, впрочем, заявил, что США поделятся лишними дозами вакцины AstraZeneca с другими странами, оценив их количество уже не в 30 а в 60 млн. Это произойдет в течение нескольких месяцев, после того как вакцина пройдет очередную оценку безопасности применения. Каким именно странам достанутся лишние американские дозы, в администрации Байдена не сообщили.

В прошлом месяце администрация заявила, что готова выделить около 4 млн доз Мексике и Канаде.

"Учитывая сильный портфель вакцин, которые уже есть у США, и то, что они разрешены к применению Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а Astrazeneca нет, нам не нужно будет применять вакцину Astrazeneca в течение следующих нескольких месяцев", — заявил представитель Белого дома.

Свобода европейцев и похороны на Фиджи



В Италии в понедельник в очередной раз открылись бары, рестораны и кинотеатры. Парламент страны обсуждает, как потратить $266 млрд, выделенные на восстановление Евросоюзом.

Премьер-министр Марио Драги признает, что правительство, открывая публичные места, идет на "просчитанный риск": ситуация с коронавирусом в стране идет на поправку, однако каждый день по-прежнему умирают сотни людей.

Во Франции в понедельник миллионы детей вернулись в младшие школы и детские сады после трехнедельного перерыва. Родители счастливы.

В Португалии во второй раз с начала пандемии за последние сутки не зарегистрировано смертей. В конце января страна была на первом месте в мире по количеству заражений и смертей на душу населения.

Власти Турции объявили полный локдаун начиная с 29 апреля. В середине месяца ежедневное число новых случаев заражения в стране не опускалось ниже 50 тысяч, а к 16 апреля достигло 63 тысяч новых случаев. Однако в минувшее воскресенье число новых заражений резко упало, до 39 тысяч. В то же время число умерших всю прошлую неделю оставалось на уровне 300 человек в день.

Жители должны будут оставаться дома, если у них нет уважительной причины для выхода. Все школы будут закрыты и перейдут на онлайн-обучение, чтобы покинуть город нужно будет разрешение правительства, а заполненность общественного транспорта будет ограничена 50%.

Кроме того надежду отдохнуть получили жители США: глава Евросокмиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие месяцы ЕС откроет границы для привитых американцев.

В Японии начался праздничный сезон "Золотой недели". Формально начало праздника приходится на четверг, однако власти Токио и Осаки уже ввели ограничения в городских торговых центрах: они закрыты.

Жителей также попросили не покидать город без необходимости.

В столице Фиджи, городе Сува, введен двухнедельный локдаун из-за первого за год случая коллективного заражения вирусом. Это произошло на похоронах.

Экономика Фиджи сильно зависит от туристов, но до сих пор остров прекрасно справлялся с вирусом: за весь период пандемии там заразилось меньше 100 человек из 930 тыс. жителей. Двое умерло.