Коронавирус: Евросоюз подал иск против AstraZeneca, Запад спешит на помощь Индии

Европейская комиссия подала в суд на англо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, производителя одной из применяемых на Западе вакцин от коронавируса.

В Евросоюзе недовольны срывами сроков поставок вакцины, которые помешали вовремя начать вакцинацию в странах ЕС.

"Комиссия в прошлую пятницу инициировала судебный процесс против компании AstraZeneca из-за нарушений соглашения об авансовых закупках", — заявил в понедельник один из представителей комиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Некоторые условия контракта не были выполнены, компания не смогла разработать надежную стратегию своевременных поставок доз вакцины", — добавил он.

Решение подать иск поддержали все 27 стран-членов Евросоюза, добавил он.

Еврокомиссар по безопасности продуктов и лекарственных средств Стелла Кириакидес сообщила о начале судебной процедуры в "Твиттере".

"Каждая доза вакцины считается. Каждая доза спасает жизни", — написала она.

