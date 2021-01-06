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Россия: более миллиона вакцинированных



В России вакциной "Спутник V" привили уже более миллиона россиян, и каждый день "по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", заявил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.

Прививочные кабинеты снова начали работу с 4 января. С начала года на портале госуслуг можно получить паспорт вакцинации. Пока что его нигде не требуют и неясно, какие именно преференции он даст. Тем не менее, власти Москвы уже объявили, что всем москвичам-льготникам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты.

Ранее Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что полеты на самолетах будут разрешены либо при предъявлении паспорта вакцинации, либо после прохождения тестирования.

В России за последние сутки выявили 24 246 заболевших коронавирусом, сообщили в оперштабе. Последний раз такое число заболевших в сутки было в конце ноября. Весь декабрь оно держалось на уровне 26-28 тысяч ежедневно. За сутки в стране выздоровело 22 632 человека, 518 человек умерло. С начала эпидемии умерло 59 506 человек.

В Москве уже пятый день подряд выздоровевших выявлено больше, чем заболевших. За последние сутки в столице 4842 новых случая заболевания, а выздоровели 6752 человека.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о продлении максимального пособия по безработице. До конца 2021 года оно составит 12 130 рублей. До весны 2020 года максимальный размер этого пособия составлял восемь тысяч рублей. "Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Подписал это постановление Мишустин еще 31 декабря, но опубликовали его 5 января. Минимальное пособие по безработице осталось на уровне 1500 рублей, хотя в середине года в течение мая-июля его повышали до 4500 рублей.

В Англии отменяют школьные экзамены



В Британии, где во вторник вступил в силу новый полноценный локдаун, власти также решили отменить в этом году итоговые экзамены для английских старшеклассников.

Нынешний карантин предполагает закрытие всех школ по крайней мере до середины февраля.

Предметные экзамены GCSE и A-level в британских средних школах сдают в 15 и 17 лет соответственно, они являются частью аттестата о среднем образовании. Университеты предлагают места абитуриентам на основе результатов A-levels.

Министерство образования еще не решило, каким альтернативным способом будет оценивать уровень школьников. Прошлым летом, после отмены экзаменов из-за Covid-19, по всей Британии прошли протесты выпускников школ. Они были недовольны алгоритмом выставления итоговых оценок, от которого в результате власти со скандалом отказались. Тогда правительство задействовало компьютерный алгоритм, принимавший во внимание не только оценки конкретным ученикам, предоставленные их преподавателями на основе работы за год, но и средние экзаменационные показатели предыдущих лет по школе.

Германия продлевает карантин



Власти Германии должны во вторник объявить о продлении строгих карантинных мер, введенных в декабре, еще на три недели. Большинство глав федеральных земель дали на это согласие, сообщают местные СМИ.

Строгий локдаун был введен в стране 16 декабря. Закрыты школы, большинство магазинов и предприятий сектора услуг. Они должны были открыться 10 января, но ожидаемого снижения новых случаев не произошло.

В настоящий момент среднее число новых заражений составляет 139,6 на 100 тыс. населения за 7 дней. Это намного выше, чем цифра в 50 случаев на 100 тыс. населения, добившись которой правительство планировало смягчить локдаун.

"Скандальный темп" вакцинации во Франции



Во Франции вакцинация протекает намного медленнее, чем в соседних странах. В выходные привитых там было около 500, несмотря на то, что в страна получила 500 тысяч доз вакцины Pfizer на неделю. Оппозиция назвала темпы вакцинации скандально низкими.

В понедельник к этой цифре добавились 2000 человек, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, пообещав, что правительство сделает все, чтобы серьезно ускориться и догнать соседей в ближайшие дни.

В Германии уже вакцинировано около 270 тысяч человек, в Великобритании — более миллиона.

Франция начала вакцинацию с домов престарелых, но ее замедляли бюрократические процедуры и проблемы с холодильным оборудованием.

В 2018 году опрос общественного мнения агентсва Gallup показал, что французы — самая скептически настроенная нация в мире по отношению к вакцинации. Чтобы убедить их привиться от Covid-19, власти в своей ненавязчивой агитационной кампании пытались показать прозрачность процесса, но критики говорят, что агитировать и распространять вакцину нужно куда более энергично.

Времени терять нельзя, учитывая, что в день во Франции от коронавируса сейчас умирают в среднем 300 человек, заявили представители Национальной медицинской академии.

Министр здравоохранения пообещал, что к концу января вакцина будет доступна и людям за 75 лет, не проживающим в домах престарелых. Он надеется, что к этому моменту в стране будет привито около 5 миллионов человек.

Япония: заболел чемпион по сумо



В Японии коронавирус выявили у ветерана высшей лиги сумо Хакухо Се.

Он должен был принять участие в новогоднем турнире, который начинается в Токио в воскресенье, но обратился за тестом после потери вкусовых ощущений, сообщила Японская ассоциация сумо.

За свою карьеру знаменитый борец монгольского происхождения выиграл 44 турнира в высшей лиге сумо и поставил ряд других рекордов в спорте.

В Японии за все время пандемии было зарегистрировано около 250 тысяч случаев заражения коронавирусом и 3500 смертей от него, что относительно немного по сравнению с Великобританией, США и Россией.

Власти страны, однако, опасаются, что недавний всплеск новых случаев несет намного более серьезную угрозу для Японии и рассматривают введение чрезвычайного положения в Токио и его окрестностях.

Третья волна коронавируса в стране может снова поставить под сомнение проведение Олимпиады, перенесенной на лето 2021-го.