Более 2,1 млн человек по всему миру умерли от этого вируса, по сводным данным агентства Франс-пресс. Самые большие человеческие потери понесли Соединенные Штаты - там от ковида скончались почти 415 тыс. человек; на втором месте Бразилия, потерявшая от Covid-19 свыше 215 тыс. человек, на третьем Индия - здесь умерли от этой инфекции более 150 тыс . человек.

Более 60 млн прививок от коронавируса сделано жителям 64 стран, однако львиная их доля - около 90% приходится всего на 13 государств.

Европейские страны продолжают усиливать ограничительные меры с тем, чтобы сдержать распространение новых штаммов - британского, южноафриканского и бразильского. Норвегия закрывает в столичном округе все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, а в Нидерландах вводится комендантский час.

Европа контролирует вирус на своих границах

В Бельгии гражданам запрещено выезжать в отпуск за границу, это распоряжение продлится до марта.

Финские власти c 27 января усиливают контроль за въезжающими в страну: им будет необходимо пройти тест на границе. Это будет распространяться на прибывающих из всех стран Шенгенского договора. Финляндия менее других стран была затронута пандемией, однако в последнее время там было выявлено 86 случаев заражения новыми мутациями коронавируса.

Норвегия закрывает в Осло и еще девяти столичных округах все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Приостановлены все спортивные мероприятия, закрыты рестораны, а школы переведены на удаленное обучение. Подобные меры вводятся в Норвегии впервые с начала пандемии и вызваны выявлением 55 случаев заражения новым, британским, штаммом.

В субботу вечером в Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны вводится комендантский час в качестве меры борьбы с распространением инфекции. Он будет действовать с 21:00 до 04:30 местного времени и продлится как минимум до 19 февраля. У любого находящегося за пределами собственного жилья должна быть уважительная причина, подтвержденная письмом с работы или справкой.

Исключения будут делаться для выгула собаки, поездки по вызову в суд, на похороны, выезд из страны или наоборот - приезд из-за границы.

Прилет из стран с высоким числом инфицированных закрыт по меньшей мере на месяц. Штраф за нарушение составит 95 евро.

ВОЗ: тряпичные маски работают!

Всемирная организация здравоохранения выпустила сообщение о том, что не намерена менять правила в отношении лицевых масок, пошитых из ткани, из-за распространения новых штаммов коронавируса, поскольку они передаются тем же путем, что и изначальный вариант.

Это заявление ВОЗ вынуждена была сделать после того, как власти Германии и Австрии обязали всех носить в транспорте и в магазинах только хирургические маски или респираторы (типа FFP2).

Вместе с тем один из ведущих в Германии вирусологов, профессор Кристиан Дростен, в интервью журналу Spiegel развеял надежды на то, что с наступлением весны и теплой погоды вирус отступит.

По его словам, наступающий теплый сезон некорректно сравнивать с прошлым годом, потому что весной 2020 года число заболевших оставалось ниже критического порога скорости распространения инфекции.

"Но сейчас ситуация другая. Боюсь, что будет, скорее, как в Испании, когда как только был ослаблен карантин, цифры резко поползли вверх, даже несмотря на жаркую погоду. В Южной Африке сейчас летний сезон, но несмотря на это заболеваемость на высоком уровне", - сказал он.

"Как только старики и те, кто в группе риска, получат вакцину, то будет ощущаться колоссальное экономическое, социальное, политическое и, возможно даже, правовое давление покончить с антикоронавирусными мерами. И затем огромное число людей заразится за очень короткое время, даже больше, чем мы можем сейчас представить. У нас будет не по 20-30 тысяч новых случаев в день, а по 100 тысяч при худшем развитии событий", - сказал профессор Дростен.

При этом профессор подчеркнул, что это будут по большей части не старики, а люди молодые или зрелого возраста, но они точно так же будут попадать в больницы и заполнять до предела реанимационные отделения.

Британские эксперты: говорить о "смертоносности" британского штамма преждевременно

В понедельник кабинет министров Британии рассмотрит возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, которая бы требовала размещения вновь прибывших на 10-дневный карантин в отелях при аэропортах.

За соблюдением 10-дневного карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица, а плату за размещение в гостиницах взимать с самих изолируемых.

В Англии срок карантина может быть сокращен, если у въехавшего в страну человека через 5 дней будет отрицательный тест на коронавирус, однако в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии свои правила.

Выявленный в начале января британский вариант коронавируса не только быстрее передается, но и, возможно, более опасен, заявил премьер-министр Борис Джонсон на брифинге в пятницу.

Однако уже после брифинга три британских эксперта, консультирующие правительство, высказали сомнение в этом.

Один из авторов представленного Джонсоном в пятницу доклада, профессор Грэм Медли в интервью Би-би-си заявил: "Вопрос о том, действительно ли он более опасен в смысле увеличения смертности, на мой взгляд, по-прежнему остается открытым".

Еще один советник, Майк Тилдсли, входящий в группу Sage, выразил свое удивление тем, что Джонсон решил обнародовать цифры, касающиеся нового штамма, на брифинге в то время, как полученные данные носят пока лишь предварительный характер.

А директор Департамента здравоохранения Англии Ивонн Дойл сказала, что в вопросе о более высокой смертоносности нового штамма пока нет полной ясности.

В Британии от Сovid-19 скончались почти 96 тыс. человек - больше, чем в любой другой стране Европы.

Ухань празднует победу над пандемией и отрицает версию о том, что она началась отсюда

Ровно год назад в китайском городе Ухань, откуда, как полагают началась пандемия, был введен карантин, который продлился 76 дней.

Сейчас в Ухане кипит жизнь, а китайские власти активно пропагандируют версию о том, что новый коронавирус возник за пределами страны и был ввезен в КНР.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Ухане Джон Садуорт, теперь первая в мире вспышка Covid-19, зарегистрированная здесь в декабре 2019 года, подается властями не как ЧП глобального масштаба, а как победа над эпидемией.

Недавно прибывшая в Ухань группа вирусологов ВОЗ по-прежнему находится на карантине в местной гостинице. Их задача - установить, действительно ли здесь произошла первоначальная мутация, позволившая коронавирусу передаться от животного человеку. Однако ВОЗ предупредила, что пока еще слишком рано утверждать, что пандемия началась именно в Ухане.

"Пока рассматриваются все версии, - сказал на пресс-конференции в Женеве директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. - И совершенно точно то, что слишком рано заключать, где именно возник этот вирус - в Китае ли или за его пределами".

В Гонконге первый локдаун

В Гонконге введен первый с начала пандемии локдаун, но он распространяется не на весь город, а лишь на отдельные его районы, где плотность населения особенно высока и проживают беднейшие слои.

Примерно 10 тыс. человек, проживающих в многоэтажных домах в районе Джордан, попали под предписание не выходить из дома, пока все жители района не пройдут тестирование.

Власти говорят, что на это уйдет 48 часов, в течение которых будут проверены жители 150 высотных домов.

Гонконг стал одним из первых мест, куда новый коронавирус был завезен из центральных районов Китая.

Однако властям удавалось держать ситуацию под контролем с помощью ограничительных мер и системы штрафов, но без жестких локдаунов. Общее число заболевших здесь не превышает 10 тысяч, всего умерло от ковида 170 человек.

Однако за последние два месяца в городе началась четвертая волна эпидемии, охватившая район Джордан, - за первые 20 дней января здесь выявлено 162 случая заражения.