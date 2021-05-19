Коронавирус: ЕС намерен разрешить въезд вакцинированных со всего мира

Европейский Союз готовится разрешить въезд для полностью привитых от коронавируса со всего мира. Введенные в начале пандемии ограничения на поездки без экстренной необходимости должны быть отменены - об этом, по информации агентства dpa, договорились послы стран - членов ЕС. Эта норма будет введена, когда в Евросоюзе будет утвержден прививочный сертификат для поездок внутри ЕС.
Вместе с тем в ЕС смогут въезжать люди вне зависимости от того, какие вакцины им были введены. На настоящий момент свободно в страны ЕС можно въезжать, не имея серьезных причин, только из семи стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.
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