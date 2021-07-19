Эти и другие новости о пандемии Covid-19 — в обзоре Би-би-си.

В Токио заболели спортсмены

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о первых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне — всего за несколько дней до открытия игр 23 июля.

Сейчас подтверждены три заболевания атлетов. Двое из заболевших — футболисты из ЮАР — живут в Олимпийской деревне. Кроме них, положительный тест получил еще один сотрудник южноафриканской спортивной делегации. Еще один спортсмен, у которого обнаружен Covid-19 находится за пределами деревни, имя этого человека не сообщается. Организаторы сообщили, что заразившиеся изолированы, другие члены их команд также прошла тестирование.

Олимпийская деревня, комплекс апартаментов и центров питания в Токио, разместит 6700 спортсменов и официальных лиц, когда начнутся отложенные в 2020 году Игры.

Всего в воскресенье стало известно о 10 новых случаях заболевания, связанных с Олимпиадой. Днем ранее выявили 15 новых случаев.

Всего с Играми связано 55 подтвержденных случаев заболевания, в том числе у официальных лиц и подрядчиков.

Например, заболевание выявили у члена Международного олимпийского комитета (МОК) из Южной Кореи — он получил результат после приземления в Токио. Ю Сын Мин, который ранее выступал на олимпиаде как игрок в настольный теннис, вакцинирован, что говорит о том, что риск заражения есть даже у привитых участников. Сейчас он находится в изоляторе, где будет до тех пор, пока японские власти не прекратят его карантин. "МОК с облегчением констатирует, что все протоколы были должным образом соблюдены, что привело к раскрытию этого случая", — заявили в организации.

Уровень инфицирования среди населения Токио в последние дни растет — более 1000 новых случаев выявили в течение пяти дней подряд. Опросы показывают, что многие японцы выступают против проведения Игр, так как это привлекает в страну гостей из-за рубежа и повышает риск распространения инфекции.

Новые случаи выявляют с помощью внедренного многоуровневого режима тестирования, который должен обеспечить быстрое обнаружение заболевших и их изоляцию.

По данным опросов, поддержка кабинета премьер-министра Ёсихидэ Суга снизилась до 35,9%, что является самым низким показателем с момента его прихода к власти в сентябре прошлого года. при этом всего 29,4% считают, что четвертая степень готовности, введенная в стране в прошлый понедельник, помогает контролировать ситуацию.

Игры в Токио, которые пройдут в основном без зрителей, начнутся в пятницу, 23 июля.

Джонсон изолируется после контакта с заболевшим Джавидом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет самоизолироваться после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом, у которого накануне был выявлен коронавирус.

Сначала Джонсон отказался изолироваться, заявив, что принимает участие в новой пилотной схеме по предотвращению заболеваемости, которая предусматривает ежедневные тесты. На Даунинг-стрит при этом заявили, что премьер будет заниматься лишь самыми важными государственными делами.

Однако примерно через два с половиной часа после этого, на фоне волны общественной критики, он согласился на самоизоляцию и сообщил, что будет участвовать во встречах удаленно. "Хотя пилотный проект по тестированию и отслеживанию заболевших имеет ограничения и разрешаются только важные государственные дела, я признаю, что неправильно создавать ощущение, что правила не одинаковы для всех", — заявил канцлер Риши Сунак в "Твиттере". Он также контактировал с Джавидом и отправится на самоизоляцию.

Представители оппозиционной Лейбористской партии обвинили членов правительства в пренебрежении общими для большинства британцев правилами. "Общественность так много сделала, чтобы следовать правилам. В то время, когда нам нужно сохранять уверенность в самоизоляции [как методе], родители детей, рабочие и предприятия будут задаваться вопросом, что же вообще происходит на Даунинг-стрит", — заявил лидер лейбористов Кир Стармер.

Саджид Джавид получил положительный результат в субботу, 17 июля, в пятницу он провел встречу на Даунинг-стрит. Помимо этой встречи, на прошлой неделе Джавид работал в своем офисе в Департаменте здравоохранения и социальной защиты в Уайтхолле и трижды был в палате общин. Также известно, что во вторник он посетил дом престарелых на юге Лондона.

Британия: сотни тысяч на изоляции

51-летний Джавид, который сообщил, что полностью привит вакциной AstraZeneca, изолируется дома со своей семьей. Он сказал, что его симптомы "очень легкие". Джонсон переболел коронавирусом в апреле прошлого года. Премьер вакцинировался первой дозой AstraZeneca в марте этого года, а второй — в июне.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, решение пересмотреть собственные намерения стало одним из самых быстрых в истории британского правительства: для него понадобилось всего 157 минут. Теперь в адрес властей неминуемо будут звучать вопросы о том, как именно принималось это решение. Кроме того, кабинет вряд ли будет доволен неловким совпадением: два первых лица правительства будут самоизолироваться, а вся страна, начиная с 19 июля, отменяет подавляющее большинство коронавирусных ограничений.

Между тем, темпы распространения заболевании в Британии продолжают расти. В субботу было зафиксировано 54,6 тыс. новых случаев Covid-19, ежедневное число летальных исходов также увеличивается, хотя остается довольно низким по сравнению с пиком весной этого года: за день умер 41 пациент с коронавирусом.

При этом приложение для мобильного телефона, отслеживающее контакты заболевших, дает рекомендации о самоизоляции все большему числу людей. Только в течение первой недели июля такие предупреждения получили более 500 тыс. человек. Кроме того, за это время на занятия не пришли 840 тыс. школьников.

В субботу на некоторое время прекратила работу одна из линий лондонского метро, поскольку рекомендации о самоизоляции получили слишком много ее сотрудников.