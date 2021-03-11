aA
В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов". В то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.
Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": почему в Литве жить хорошо, а заработать миллион легче, чем украсть? (153)
"Литовцы лучше, чем о себе думают. Особенно молодежь....
Витаутас Ландсбергис: сегодня надо освобождаться от оккупации, имя которой – ненависть (88)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...
Вместо традиционного шествия 11 марта - колонны автомобилей (18)
Вместо традиционных шествий по случаю 11 марта в...
Премьер-министр Литвы: другие послабления – вопрос дальнейших недель (24)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обещает, что в...
Эксперт рассказал, чего не делать жителям после появления трещин в стенах дома (26)
Департамент пожарной безопасности и спасения в...