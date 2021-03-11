Коронавирус: Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca

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В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов". В то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.