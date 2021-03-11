Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.
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