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Далай-лама сделал прививку от коронавируса. Как сообщается на сайте духовного лидера последователей тибетского буддизма, он привился в индийском городе Дхарамсала. Какой именно препарат при этом использовался, не сообщается.
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