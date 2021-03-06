Коронавирус: Далай-лама сделал прививку от COVID-19

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Далай-лама сделал прививку от коронавируса. Как сообщается на сайте духовного лидера последователей тибетского буддизма, он привился в индийском городе Дхарамсала. Какой именно препарат при этом использовался, не сообщается.