aA
Далай-лама сделал прививку от коронавируса. Как сообщается на сайте духовного лидера последователей тибетского буддизма, он привился в индийском городе Дхарамсала. Какой именно препарат при этом использовался, не сообщается.
Dalai Lama
Dalai Lama
© Knygos viršelis

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Auksė Mickienė

Профессор о распространении вируса в Литве: ситуацию нельзя назвать ни хорошей, ни оптимистичной (80)

Общая ситуация с коронавирусом в Литве вызывает...

Врачей в литовскую провинцию привлекают значительными суммами: выплаты больше, чем в Швейцарии (82)

Муниципалитет Акмянского района Литвы столкнулся с...

Неделя в Беларуси: отказ Литвы выдать Тихановскую, поиск тунеядцев, слив скандальной аудиозаписи (134)

Уровень свобод в Беларуси, по данным правозащитной...

В каких городах Литвы уровень заболеваемости коронавирусом самый высокий (3)

За последние 14 дней уровень заболеваемости...

В Литве состоялся протест деятелей искусства (28)

В Вильнюсе состоялась мирная акция протеста "Идущая...