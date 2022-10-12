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Букингемский дворец заявил, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, при этом вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла.
Karalius Charlesas III
Karalius Charlesas III
© Scanpix

Карл III стал королем в момент смерти его матери Елизаветы II, однако коронация станет символическим началом его правления. Во время церемонии, все подробности которой будут разработаны до мельчайших деталей, он будет помазан на царство и на его голову будет возложена корона.

Коронация станет первой подобной церемонией в Великобритании за почти 70 лет. В последний раз британского монарха короновали в июне 1953 года, когда на трон взошла Елизавета II.

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Букингемский дворец дал понять, что в церемонии коронации будут сочетаться как древние, так и современные мотивы. В его заявлении сказано, что она "будет укоренена в давних традициях", но также "отразит сегодняшнюю роль монарха и будет устремлена в будущее".
Одновременно с Карлом будет коронована и его супруга, королева-консорт Камилла, однако в ее случае церемония будет значительно проще.

Самый пожилой новый король

Король Карл будет коронован в возрасте 74 лет и станет самым пожилым новым британским монархом. Вот уже более 900 лет коронации проводятся в Вестминстерском аббатстве, сочетая в себе религиозный и конституционный символизм. Руководить церемонией помазания, благословения и посвящения короля будет архиепископ Кентерберийский.

Коронация Елизаветы II длилась почти три часа, однако как говорят источники в придворных кругах, нынешняя церемония будет короче, и приглашенных будет куда меньше.

В 1953 году, чтобы вместить все 8 тыс. гостей, в Вестминстерском аббатстве были установлены временные помосты. Обычно же аббатство вмещает около 2200 человек, так что ожидается, что число приглашенных не превысит этой цифры.
0 лет назад среди гостей был и 4-летний сын королевы принц Чарльз.

Сегодня многие задаются вопросом, как он захочет обставить собственную церемонию. Многие из ритуалов не менялись на протяжении столетий, и понятно, что ключевые элементы церемонии останутся. К примеру, монархи по традиции сидят на троне XIV века короля Эдуарда, а на голову им возлагают корону святого Эдуарда XVII века из чистого золота.
Монархам вручаются традиционные символы королевской власти - держава, скипетр и кольцо. И если исходить из опыта прошлых церемоний, в столице будет устроена праздничная процессия с участием золотой королевской кареты, запряженной лошадьми.

Но при этом в церемонию вероятно будут внесены и новые элементы, призванные отражать дух времени.

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bbcrussian.com

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