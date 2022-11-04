Белый профиль-силуэт королевы Елизаветы II присутствует на всех марках Королевской почты, королевский профиль - это ее символ и отличительный знак.

Так выглядит весь рождественский набор 2022 года, последнего года царствования Елизаветы II





В конце сентября Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль покойной Елизаветы на марках будет заменен на профиль ее сына, короля Карла III. Когда именно появятся марки с Карлом, почта пока не уточняла.

Королева Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября, всю жизнь живо интересовалась почтовыми марками. Она была патроном Королевского лондонского общества филателистов - старейшего в мире клуба филателистов.

Эту почетную должность она, продолжая традицию королевской семьи, заняла в 1952 году, когда взошла на престол. Георг V, ее дед, был патроном этого общества с 1910 года.

В последний раз Елизавета II посетила Королевское лондонское общество филателистов в ноябре 2019 года, перед самой пандемией ковида.