Речь пишется правительством и зачитывается монархом или, в редких случаях, назначенным им представителем.

96-летняя королева с трудом передвигается и из-за этого уже отменила свое участие в нескольких публичных мероприятиях.

В заявлении Букингемского дворца сказано, что Елизавета II до последнего момента хотела принять участие в церемонии в Вестминстере, но в итоге вынуждена была отказаться из-за "эпизодических проблем с мобильностью".

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Решение королева приняла после консультации с врачами.

Елизавета II в этом году не смогла принять участие в пасхальных мероприятиях, включая традиционную церковную службу. Также на весь год вперед отменены ее приемы в королевских садах.

В этом году королева приняла участие только в одном публичном мероприятии за пределами Виндзорского замка — поминальной службе по покойному мужу, принцу Филиппу, в Вестминстерском аббатстве в марте. Тогда тоже ее присутствие было под вопросом до последнего момента; приехав, она передвигалась, опираясь на трость.

Королева Елизавета пропускала открытие Парламента только дважды за 70 лет своего царствования — в 1959 и 1963 годах, оба раза из-за беременности.

В те разы ее речь произносил лорд-канцлер, однако во вторник ее зачитает принц Уэльский.

В апреле нынешнего года Елизавета II отметила свое 96-летие в Сандрингемском дворце. Королева дольше всех из британских монархов остается на престоле — 6 февраля 2022 года она отметила свой платиновый юбилей на троне — 70 лет.