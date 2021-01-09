Во дворце пояснили, что Елизавета II решила предать огласке информацию о получении вакцины, чтобы пресечь дальнейшие спекуляции на эту тему. Какой именно препарат вкололи супругам - AstraZeneca или Pfizer / BioNTech - не уточняется.

На данный момент вакцинацию прошли около 1,5 млн жителей Великобритании, в приоритетную группу входят люди старше 80 лет. Накануне английское подразделение Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS England) потребовало незамедлительно вакцинировать медицинских и социальных работников из-за быстрого ухудшения эпидемической обстановки в стране.

В NHS England заявили, что в связи с быстрым распространением мутировавшего штамма коронавируса нагрузка на больницы существенно возросла, а в некоторых районах национальная система здравоохранения может оказаться перегружена уже через три недели.

Премьер-министр Борис Джонсон в субботу заявил в Twitter, что система здравоохранения Великобритании столкнулась с беспрецедентной за все время пандемии нагрузкой на больницы, а уровень заболеваемости растет "с тревожной скоростью".

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове подтвердила на брифинге 8 января, что выявленный в Британии штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант COVID-19, но тем же путями, поэтому использование средств индивидуальной защиты по-прежнему необходимо.

"Однако нам необходимо работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи. А осложняется этот процесс тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант коронавируса", - цитирует ван Керкхове ТАСС.