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Королева Британии Елизавета II накануне похорон своего мужа, герцога Эдинбургского, с которым она прожила 73 года, поделилась одной из своих любимых фотографий с ним.
Karalienė Elžbieta II
Karalienė Elžbieta II
© Vida Press

На фотографии королевская чета запечатлена отдыхающей на траве в Абердиншире в Шотландии.

Фото сделано графиней Уэссекской Софи в 2003 году. Герцог откинулся назад, приподнявшись на локте, его шляпа расположена на колене. Королева одета в клетчатую юбку, блузку, кардиган, на шее у нее нитка жемчуга.

Похороны герцога Эдинбургского состоятся в Виндзорском замке в субботу 17 апреля в 15:00 по британскому времени (17:00 по Москве). Во время шествия за его катафалком будут идти дети герцога.

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На фотографии, сделанной в солнечный день в Койлс-де-Мьюик недалеко от абердинширского городка Баллатер, королева и принц Филипп выглядят непринужденно, тепло улыбаясь своей невестке Софи, которая сделала снимок.

Койлс-де-Мьюик находится недалеко от частной усадьбы королевы Балморал, где пара обычно проводила летний отдых.

Королева назвала недавно подаренного монарху щенка корги Мьюиком, а его товарища по играм, щенка дорги зовут Фергус - это тоже шотландское имя.

Этот район рисовал принц Уэльский, резиденция которого находится неподалеку в Биркхолле: он также проводит летние месяцы вблизи того места, где сфотографированы королева и принц Филипп.

Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas
Karalienė Elžbieta II ir princas Philipas
© Reuters

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