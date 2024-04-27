Король Карл возвращается к публичной деятельности. Его лечение от рака проходит успешно

В заявлении канцелярии британского монарха сказано, что врачи довольны тем, как проходит его лечение от онкологического заболевания, и испытывают оптимизм в связи с перспективами его выздоровления.

Как передают корреспонденты Би-би-си, пока речь не идет о полном возвращении к выполнению всех обязанностей монарха и участию во всех мероприятиях, но заявление Букингемского дворца говорит о позитивном развитии событий.

В следующий четверг король посетит центр по лечению онкологических заболеваний, а летом будет принимать в Великобритании императора и императрицу Японии, которые приедут в страну с государственным визитом.

В течение следующих недель Карл также будет участвовать в других мероприятиях.