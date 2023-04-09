Около 10 китайских и 10 тайваньских кораблей стянуты к так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Об этом сообщило в воскресенье, 9 апреля, агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, Китай сымитировал с помощью истребителей и кораблей нападение на иностранные военные цели у юго-западного побережья Тайваня.

Учения вызвали осуждение со стороны Тайбэя и призывы к сдержанности со стороны Вашингтона, который заявил, что "внимательно следит за действиями Пекина".

Второй день военных учений Китая

Проходит второй день китайских военных учений "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Китай задействует "дальнобойную ракетную артиллерию, морские эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиопротиводействия и заправщики", указали ранее в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая. В Пекине назвали маневры, которые завершатся 10 апреля, "строгим предупреждением" властям Тайваня.

Визит Цай Инвэнь в США

Китай ранее заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. "Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны и посылает неверный сигнал сторонникам "независимости Тайваня", - говорилось в заявлении МИД КНР от 6 апреля. В китайском МИД также обвинили США в длительном "нарушении своих обязательств и продолжении трансграничных провокаций в виде официальных обменов с Тайванем, продаж оружия и военных союзов".

Республиканец Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии, в президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли неподалеку от Лос-Анджелеса. Как отмечает агентство Reuters, это первая встреча такого уровня на американской территории с 1979 года. "Мы сильнее, когда мы вместе. Тайвань благодарен Соединенным Штатам за то, что они на нашей стороне и поддерживают усилия по защите нашего образа жизни", - заявила на встрече глава администрации Тайваня. Спикер нижней палаты Конгресса в свою очередь подчеркнул необходимость продолжить поставки оружия Тайваню, а также развивать экономическое сотрудничество, особенно в сфере торговли и технологий.