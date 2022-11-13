Орбитальный испытательный корабль (OTV) X-37B, построенный корпорацией Boeing, установил новый рекорд, проведя на орбите 908 дней, после чего совершил приземление в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде в 05.22 по времени восточного побережья США (13.22 мск) в субботу, 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Boeing. По ее данным, нынешний показатель превысил предыдущий рекорд - 780 дней на орбите.

После успешного завершения шестой миссии многоразовый испытательный корабль преодолел более 1,3 млрд миль (2 млрд километров) и провел в общей сложности 3774 дня в космосе, где осуществлялись эксперименты для правительственных и промышленных заказчиков.

Впервые аппарат нес служебный модуль для увеличения количества полезной нагрузки. Модуль отделился от OTV перед сходом с орбиты, обеспечив безопасную и успешную посадку.

Шестая миссия

Шестая миссия была запущена с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал в мае 2020 года. На орбите, в частности, проводились эксперименты по использованию солнечной энергии, а также оценивалось воздействие космического облучения на различные материалы и семена.

Программа X-37B - партнерство между Управлением по оперативным возможностям ВВС США и Космическими силами Соединенных Штатов. Компания Boeing разработала и изготовила корабль и продолжает обеспечивать поддержку миссии с площадок в Южной Калифорнии, Флориде и Вирджинии.

Испытания компонентов гиперзвукового оружия

Ранее, 26 октября, американские военные провели испытания компонентов гиперзвукового оружия на летно-испытательном полигоне NASA в штате Вирджиния. Со стартовой площадки была запущена зондирующая ракета. Специалисты также провели 11 различных экспериментов по сбору данных и информации о компонентах гиперзвуковых ракет, включая термостойкие материалы и высокотехнологичную электронику, сообщила американская телекомпания CNN.