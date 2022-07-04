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Координатор Евроcоюза по борьбе с торговлей людьми Диане Шмитт предостерегает от сексуальной эксплуатации украинских женщин.
Beveik 300 nuo karo žiaurumų bėgančių asmenų apsistojo mokyklos sporto salėje Užhorode, Užkarpatės srityje, Vakarų Ukrainoje.
Beveik 300 nuo karo žiaurumų bėgančių asmenų apsistojo mokyklos sporto salėje Užhorode, Užkarpatės srityje, Vakarų Ukrainoje.
© Sipa / Scanpix

"Огромная группа особенно уязвимых женщин и детей представляет собой идеальную цель для вербовки преступниками", - заявила она в интервью немецкой газете Die Welt. И это актуально именно сейчас, когда в некоторых странах готовность к оказанию помощи украинцам грозит снизиться из-за того, что война затягивается, подчеркнула Шмитт.

Украинские женщины уже много лет являются "одними из главных жертв торговли людьми в ЕС", - указала Шмитт. Но пока, "к счастью, нет доказательств того, что ощутимо больше украинских женщин стали жертвами торговли людьми в сравнении с периодом до начала развязанной Россией войны, отметила координатор ЕС.

В этой связи она подчеркнула, что международные и национальные следственные органы, включая Федеральное ведомство по уголовным делам Германии и Управление уголовной полиции федеральной земли Берлин, тесно сотрудничают в данной области. Все поступающие в полицию сигналы проверяются, и на сегодняшний день подтвержденных случаев сексуальной эксплуатации женщин из Украины не так много, сообщила Диане Шмитт.

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Deutsche Welle
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