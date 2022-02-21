Полиция Оттавы прекратила антикарантинные протесты, охватившие город три недели назад и блокировавшее движение центральной частью. В последние три дня правоохранители смогли оттеснить протестующих с большинства центральных улиц. Хотя немногочисленные митинги продолжаются, прилегающие к зданию парламента районы — под контролем правоохранителей.
"Сегодня мы добились значительных результатов в нашем противостоянии с теми, кто незаконно протестует на улицах нашего города. На каждом этапе операции мы были предельно ясны с нарушителями закона и призывали их покинуть зону", — сообщил исполняющий обязанности главы полиции Оттавы Стив Белл.
С начала очистки центральных улиц полиция арестовала около 190 человек, несколько протестующих пострадали от слезоточивого газа. Кроме того, эвакуировано 79 автомобилей — мэр города Джим Уотсон уже выразил намерение конфисковать их и выставить на аукцион, чтобы покрыть убытки, которые город понес из-за протестов. Некоторые фуры находились в центре Оттавы на протяжении 23 дней.
DEMONSTRATORS: You must leave.— Ottawa Police (@OttawaPolice) February 20, 2022
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MANIFESTANTS: Vous devez partir.
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Протесты, получившие название "Конвой свободы", начались 29 января в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь позволено только полностью вакцинированным водителям, а невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из США в Канаду.
Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку. Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
7 февраля власти Оттавы ввели в парализованной столице чрезвычайное положение с целью усилить давление на протестующих.
Le Service de police d’Ottawa dit avoir procédé à 170 arrestations de manifestants lors de l’intervention au centre-ville amorcée vendredi. https://t.co/LX8himTFsb— Le Devoir (@LeDevoir) February 19, 2022
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