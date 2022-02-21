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Канадская полиция завершила очистку центральной части Оттавы от участников протеста против антикоронавирусных мер и их грузовиков, которыми они три недели блокировали улицы. Об этом сообщает Euronews.
Protestai Kanadoje.
Protestai Kanadoje.
© Reuters / Scanpix

Полиция Оттавы прекратила антикарантинные протесты, охватившие город три недели назад и блокировавшее движение центральной частью. В последние три дня правоохранители смогли оттеснить протестующих с большинства центральных улиц. Хотя немногочисленные митинги продолжаются, прилегающие к зданию парламента районы — под контролем правоохранителей.

"Сегодня мы добились значительных результатов в нашем противостоянии с теми, кто незаконно протестует на улицах нашего города. На каждом этапе операции мы были предельно ясны с нарушителями закона и призывали их покинуть зону", — сообщил исполняющий обязанности главы полиции Оттавы Стив Белл.

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С начала очистки центральных улиц полиция арестовала около 190 человек, несколько протестующих пострадали от слезоточивого газа. Кроме того, эвакуировано 79 автомобилей — мэр города Джим Уотсон уже выразил намерение конфисковать их и выставить на аукцион, чтобы покрыть убытки, которые город понес из-за протестов. Некоторые фуры находились в центре Оттавы на протяжении 23 дней.


Протесты, получившие название "Конвой свободы", начались 29 января в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь позволено только полностью вакцинированным водителям, а невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из США в Канаду.

Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку. Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.

7 февраля власти Оттавы ввели в парализованной столице чрезвычайное положение с целью усилить давление на протестующих.

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