Конвенция радости. В Чикаго открывается предвыборный съезд Демократической партии

Вход Харрис в кампанию стремительно объединил партию и вызвал огромный прилив энтузиазма – вместо кандидата, которого подавляющее большинство избирателей считали слишком старым для нового срока, демократы идут на выборы с очень молодым в сравнении с Трампом политиком, которая может стать первой женщиной – президентом США, к тому же афроамериканского и азиатско-американского происхождения. Формально делегаты партии уже проголосовали за Харрис виртуально в начале августа, так что цель съезда – представить ее стране как кандидата от демократов.