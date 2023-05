Контрнаступление Украины. Эксперты о слабых местах армии РФ

Британская разведка назвала построенные Россией оборонительные сооружения "одними из самых масштабных, каких не было в мире за многие десятилетия".

С ноября 2022 года в приграничных районах России и на юге и востоке Украины появились тысячи новых оборонительных позиций - траншеи, противотранспортные заграждения и окопы на протяжении сотен километров, пишет агентство Reuters, которое проанализировало тысячи свежих спутниковых снимков.

. @Reuters has reviewed satellite images of thousands of defensive positions inside both Russia and along Ukrainian front lines that show it is most heavily defended in the southern Zaporizhzhia region https://t.co/EScpeY8kJa pic.twitter.com/jpCiNoh27n

Россия сделала вывод из прошлогоднего успешного контрнаступления Украины в Харьковской области и видит в подготовленной обороне лучший шанс предотвратить свое решающее поражение, считает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) из Филадельфии Роб Ли. "После харьковского наступления Россия осознала, что поражение возможно - они могут потерять территорию. Я думаю, это было осознанием того, что Украина может проводить наступательные операции", - констатирует он.

Какие оборонительные сооружения строят российские военные

Самый распространенный и простой в возведении тип оборонительного сооружения - это траншеи - боевые позиции, вырытые на глубину примерно человеческого роста с передней стенкой, укрепленной мешками с песком или камнями.

Очевидная функция траншей - защита пехоты от пуль, осколков и артиллерийских обстрелов. Российские военные оборудовали множество таких позиций вдоль ключевых, по мнению их командования, дорог и у стратегических городов, сказал Reuters аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, изучивший спутниковые снимки.

Другой тип российских оборонительных сооружений, которые видны со спутников, - это препятствия для тяжелой техники ВСУ, различные противотанковые ежи, рвы и бетонные блоки, построенные по образцу так называемых "зубов дракона" времен Второй мировой войны, пишет Reuters. Кроме того, российские силы, по мнению аналитиков, подготовили минные поля, которые могут значительно усложнить работу тяжелой техники ВСУ.

Вероятные места удара ВСУ

Расположение крупнейших оборонительных сооружений может указывать на районы, которые российское командование считает самым вероятным местом для удара ВСУ. Российские позиции наиболее сконцентрированы вблизи линии фронта в юго-восточной части Запорожской области, на востоке Украины и в районе перешейка, соединяющего аннексированный Крым с остальной Украиной. Как отмечает генерал-майор австралийской армии в отставке и боевой инженер Мик Райан, российские военные, судя по всему, считают наиболее вероятным и опасным местом юг Украины, особенно Запорожье.

"Это не постоянное, стационарное, но тем не менее довольно серьезное укрепление, которое строилось в течение полугода. Даже при российских масштабах строительства они не могут перекрыть всю линию фронта. Оборона строится очаговая", - делится своей оценкой украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, отмечая, что, например, восточнее Мелитополя сеть дорог практически не перекрыта оборонительными сооружениями.

Russian forces in Ukraine have constructed a network of trenches along the left bank of the Dnipro River.

Check out a map and more imagery of Russia's defensive lines here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi