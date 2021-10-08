Конституционный суд (КС) Польши признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, постановил суд в четверг, 7 октября. Попытка суда ЕС в Люксембурге вмешаться в польскую судебную систему нарушает правило о верховенстве конституции и правило о сохранении суверенитета в процессе европейской интеграции, отметили судьи.

В свою очередь, Еврокомиссия не намерена оставлять решение суда без ответа. Брюссель "без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами с целью обеспечить единообразное применение и целостность законодательства ЕС", подчеркнул комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он на назвал конкретные меры, указав лишь, что они могут последовать в течение нескольких недель или даже дней.

Председатель Европарламента: Верховенство законов ЕС должно быть неоспоримо

Вердикт польского суда нельзя оставлять без последствий, считает председатель Европарламента Давид Сассоли. Верховенство законодательства ЕС должно быть неоспоримо, подчеркнул он. "Нарушать его значит бросать вызов одному из основополагающих принципов Европейского Союза", - резюмировал Сассоли.

В марте глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал Конституционный суд вынести решение о преобладании польской конституции над европейским законодательством. Это вызвало беспокойство Еврокомиссии. Рейндерс в июне призвал Варшаву признать главенство законов ЕС. Позиция премьер-министра ставит под вопрос основополагающие принципы европейского права и угрожает авторитету Европейского суда в Люксембурге, говорилось в письме еврокомиссара польскому министру по вопросам ЕС Конраду Шимански. Сам Моравецкий в ответ на призыв Брюсселя подчеркнул, что не намерен отзывать запрос.

ЕС критикует судебную реформу Польши

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. А в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.