Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили

Суд признал, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии из-за того, что совершала зарубежные поездки и встречалась с официальными лицами без согласия правительства Грузии.
Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала импичмент Зурабишвили в начале сентября из-за того, что президент продолжила зарубежные визиты, несмотря на отказы со стороны правительства. В конце августа правительство сообщило, что не согласовало 10 зарубежных поездок Зурабишвили. На следующий день она поехала с рабочим визитом в Германию.
Решение Конституционного суда должен утвердить парламент.
Если100 депутатов поддержат решение суда, то президента отстранят от должности в порядке импичмента.
У партии «Грузинская мечта» большинство мест в парламенте — 84 из 150.