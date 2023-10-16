Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили

 
Медуза
Salome Zurabišvili
Salome Zurabišvili
ФОТО: AFP / Scanpix
Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос, позволяющий начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Решение поддержали шесть из девяти членов суда.

Суд признал, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии из-за того, что совершала зарубежные поездки и встречалась с официальными лицами без согласия правительства Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала импичмент Зурабишвили в начале сентября из-за того, что президент продолжила зарубежные визиты, несмотря на отказы со стороны правительства. В конце августа правительство сообщило, что не согласовало 10 зарубежных поездок Зурабишвили. На следующий день она поехала с рабочим визитом в Германию.

Решение Конституционного суда должен утвердить парламент.

Если100 депутатов поддержат решение суда, то президента отстранят от должности в порядке импичмента.

У партии «Грузинская мечта» большинство мест в парламенте — 84 из 150.

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Источник
Медуза
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