Конкурс "Евровидение-2023" проведут в Ливерпуле

Очередной песенный конкурс "Евровидение", намеченный на май 2023 года, будет проведен в британском Ливерпуле - родном городе группы The Beatles. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил в прямом эфире медиакомпании BBC ведущий Грэм Нортон. Перед этим список городов-претендентов был сокращен до Ливерпуля и Глазго.
Изначально конкурс должна была принять Украина, поскольку представлявшая ее группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении-2022". Но из-за продолжающихся там военных действий Европейский вещательный союз (EBU) принял решение перенести проведение шоу в Великобританию, чей представитель Сэм Райдер занял в этом году второе место. Основанием для такого решения стали опасения за безопасность участников и гостей конкурса.
Лиз Трасс пообещала прославить Украину
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила Ливерпуль с победой в отборе среди прочих городов и пообещала уделить особое внимание представлению на "Евровидении" украинской культуры. "Ливерпуль, гостеприимный город, гордящийся своим музыкальным наследием, устроит незабываемое шоу, прославляющее богатую культуру и творческий потенциал Украины", - написала она в свой микроблог Twitter.
Украина автоматически пройдет в финал "Евровидения-2023" вместе с "большой пятеркой", в состав которой входят страны, вносящие наибольший финансовый вклад в проведение конкурса - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.
В 2022 году Россия была отстранена организаторами от участия в международном песенном конкурсе из-за вторжения в Украину.
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