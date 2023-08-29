Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО

Он повторяет неоднократно высказанный им тезис, что наибольшую опасность для США представляет сближение Москвы и Пекина.

При этом Рамасвами проводит параллели с внешней политикой Ричарда Никсона (который принял решение установить дипломатические отношения с КНР, чтобы противодействовать его сближению с СССР – и, попутно заметим, ввязался в войну во Вьетнаме).

"Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие Никсона, отвергая кровожадную болтовню полезных идиотов, которые проповедуют безвыигрышную войну в Украине, что еще больше сближает наших двух врагов-великих держав", говорит Рамасвами.

По его мнению, "чем дольше длится война в Украине, тем становится понятнее, что в ней есть только один победитель: Китай".

Поэтому претендент на республиканскую номинацию на президентских выборах в США хочет повторить поступок Никсона и поехать в 2025 году в Москву, чтобы "обеспечить мир в Украине" на "условиях, которые ставят американские интересы на первое место".