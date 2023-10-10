Конгрессмены США хотят одобрить большой пакет помощи Украине на $50-100 млрд — WSJ

Предполагается, что нового пакета будет достаточно до конца 2024 года, когда в США состоятся очередные президентские выборы, сообщает издание.
Как сказано в публикации, утверждение такого пакета поможет покончить с политической неопределенностью вокруг содействия Киеву, которая установилась после того, как Конгресс США проголосовал за бюджет, не включающий поддержку Украины.
По словам проукраинских сенаторов, большой пакет помощи Киеву может быть вынесен на голосование между 16 октября, когда Конгресс возвращается к пленарным заседаниям, и 17 ноября (до этой даты рассчитано экстренное финансирование правительства США, утвержденное, чтобы избежать шатдауна).
«Многие из нас считают, что в этом есть логика: вместо того, чтобы пытаться отправлять [помощь Украине] небольшими порциями, что может становиться все более сложным, нужно просто заявить народу открыто, каковы долгосрочные потребности и попытаться сделать это, — цитирует WSJ сенатора-демократа Тима Кейна. — Мы считаем, что у нас есть для этого голоса в обеих палатах».
При этом, как отмечает издание, пока неясно, как новая война палестинской группировки ХАМАС против Израиля повлияет на американскую помощь Украине.
По словам авторов публикации, по меньшей мере некоторые республиканские члены Конгресса поддерживают новый большой пакет помощи Украине, однако в Республиканской партии все больше противников выделения новой поддержки Киеву.